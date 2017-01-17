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Невзоров обратился к украинцам: Никаких друзей у вас нет http://www.segodnya.ua/img/article/7891/39_main.1484669967.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/39_tn.1484669967.jpg Мнения Журналист уверен, что если Трампу понадобится принести Украину в жертву России, он это сделает

Невзоров обратился к украинцам: Никаких друзей у вас нет

Сегодня, 18:19

Журналист уверен, что если Трампу понадобится принести Украину в жертву России, он это сделает

Александр Невзоров. Фото: ТАСС
Александр Невзоров. Фото: ТАСС

Известный российский публицист и журналист Александр Невзоров обратился к украинцам, призвав их полоться только на самих себя, а не ждать помощи от Запада.

"В чем бы ни состояла эта сделка между Россией и США, Украине следует рассчитывать прежде всего на себя. И думать, что какие-то трампы или какие-то байдены решат украинский вопрос и дадут Украине возможность избавиться от бессмысленной и жуткой войны, – это предельная наивность", – написал он в своем блоге.

Как отметил публицист, украинцы уже показали, что у них есть достаточно сил и возможностей, чтобы отразить, по крайней мере, основную массу агрессии "русского мира", который обрушился на Украину, народ сумел это удержать и остановить.

"Поэтому я не пойму, из-за каких причин и по каким основаниям вам беспокоиться. Думаю, у украинцев и без Трампа хватит собственных сил, – заявил Невзоров. – Он будет действовать так, как выгодно будет его стране и ему самому для его имиджа. Если ему понадобится принести в жертву Украину России – он это сделает. А никаких друзей у вас, украинцы, кроме самих себя, нет. Вам не на кого рассчитывать, только на себя".

Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально вступит в должность нового президента США.
США, Украина, украинцы, друзья, невзоров, дональд трамп

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Источники:

Обозреватель, "Сегодня"

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