Переговорщиков Минского формата нужно поменять на тех, кто непосредственно принимает решения – Колесников

Сегодня, 17:37

Практика обсуждения вопроса войны и мира на уровне полулегитимных "контактных групп" продемонстрировала свою неэффективность, заявил политик

Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua
Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua

События вокруг Авдеевки, где на протяжении нескольких дней продолжаются тяжелые бои, показывают, к чему может привести игнорирование мирных договоренностей, подписанных в Минске, и насколько шаткой является ситуация в зоне конфликта. Об этом заявил сопредседатель Оппозиционного блока, премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников.

"Мы считаем необходимым обратиться к международным организациям, а также к участникам "нормандского формата", с требованием повлиять на противоборствующие стороны с целью установления режима тишины, отвода войск на заранее оговоренные позиции и воплощения всех условий для мирного урегулирования ситуации. Считаем, что альтернативы Минским договоренностям нет и на сегодняшний день это – единственно действенная формула достижения мира", – сказал он.

По мнению Колесникова, для более эффективной работы Минского формата необходимо, чтобы стороны конфликта на переговорах были представлены лицами, непосредственно принимающими решения, "поскольку практика обсуждения вопроса войны и мира на уровне полулегитимных "контактных групп" продемонстрировала свою неэффективность".

"Необходимо исходить из того, что гибнут граждане Украины – как со стороны ВСУ, так и со стороны самопровозглашенных "республик", – подчеркнул он.

Политик отметил, что в условиях острого военного кризиса представители гражданского общества и бизнеса оказались на высоте ответственности и проявили реальную заботу о согражданах. Так, генеральный директор Авдеевского коксохимического комбината Муса Магомедов, несмотря на необходимость остановки предприятия и консервирования производственного оборудования, спас граждан Авдеевки и обеспечил подачу тепла в дома за счет резервов предприятия.

"Это – урок для власти, которая в подобных условиях демонстрирует отсутствие мобильности и реального понимания ситуации", – подытожил он.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
Донбасс, колесников, авдеевка, Оппозиционный блок, оппозиционное правительство

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