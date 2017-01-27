Переговоры Путина и Трампа: есть информация, что речь будет идти о снятии "крымских санкций" – Березовец

Сегодня, 20:55

По мнению политолога, есть вероятность плохого сценария

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Сигналы из Вашингтона накануне завтрашнего телефонного разговора Трампа с Путиным довольно тревожны. Foxnews со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что речь может идти о снятии т.н. "крымских санкций", введенных указами президента Барака Обамы. Об этом на совей странице в Фейсбук сообщает политолог Тарас Березовец.

"Информация подтверждается и другими независимыми источниками, в частности сенатором Джоном Маккейном и бывшим американским послом в России Майклом Макфолом. Процедура такова, что этот пакет может быть отменен личным указом Дональда Трампа, согласование с Конгрессом для этого не требуется. Завтра нас ждет крайне непростой день. Окончательного подтверждения пока нет, но вероятность плохого сценария есть", – пишет Березовец.

Ранее американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что санкции США против России могут быть сняты в ближайшие дни.

Завтра, как ожидается, состоятся телефонные переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Путин, Крым, трамп, санкции, политолог, березовец

Вы сейчас просматриваете новость "Переговоры Путина и Трампа: есть информация, что речь будет идти о снятии "крымских санкций" – Березовец". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Chelmiee Wikimedia

Климпуш-Цинцадзе надеется на реализм Трампа в отношениях с Россией

Сегодня, 18:00

Вице-премьер рассчитывает, что новый президент США будет видеть все "подводные камни" в отношениях с Путиным

Политика

Адвокат Марк Фейгин. Фото: vnews.agency

Если Трамп отменит санкции, война на Донбассе станет реальностью – Фейгин

Сегодня, 17:55

По его словам, такое решение окончательно обвалит минский переговорный процесс

Политика

Виктор Янукович. Фото: zn.ua

В ГПУ сообщили новые подробности о письме Януковича к Путину

Сегодня, 17:29

Генеральной прокуратуре было давно известно о письме экс-гаранта к российскому лидеру

Мир

Михаил Горбачев. Фото: архив "Сегодня"

Горбачев назвал главную мировую угрозу, которую могут остановить Путин и Трамп

Сегодня, 17:10

Совбез ООН должен инициировать принятие резолюции о недопустимости ядерной войны, считает бывший советский лидер

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Ослабление санкций в отношении России обсуждается - советник Трампа

Сегодня, 16:48

При этом неизвестно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер, или только об ослаблении санкционного режима

Мир

ФСБ устроила репрессии на полуострове. Фото: zn.ua

Freedom House обратилась к РФ из-за задержаний в Крыму

Сегодня, 16:28

Оккупанты превратили полуостров в бесправную территорию, где регулярно нарушаются права человека, говорится в заявлении

Мир

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

У Путина отреагировали на слухи о снятии Трампом санкций с РФ

Сегодня, 16:04

Москва не может сделать вывод по данной теме, так как информация из СМИ не подтверждена

Мир

Путин и Трамп. Фото: tvc.ru

В Белом доме раскрыли детали предстоящих переговоров Трампа и Путина

Сегодня, 16:00

В частности, Конуэй заявила, что президенты, скорее всего, обсудят целый ряд вопросов, в том числе усилия стран в борьбе с терроризмом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования