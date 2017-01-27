Переговоры Путина и Трампа: есть информация, что речь будет идти о снятии "крымских санкций" – Березовец

Сигналы из Вашингтона накануне завтрашнего телефонного разговора Трампа с Путиным довольно тревожны. Foxnews со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что речь может идти о снятии т.н. "крымских санкций", введенных указами президента Барака Обамы. Об этом на совей странице в Фейсбук сообщает политолог Тарас Березовец.

"Информация подтверждается и другими независимыми источниками, в частности сенатором Джоном Маккейном и бывшим американским послом в России Майклом Макфолом. Процедура такова, что этот пакет может быть отменен личным указом Дональда Трампа, согласование с Конгрессом для этого не требуется. Завтра нас ждет крайне непростой день. Окончательного подтверждения пока нет, но вероятность плохого сценария есть", – пишет Березовец.

Ранее американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что санкции США против России могут быть сняты в ближайшие дни.



Завтра, как ожидается, состоятся телефонные переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.