Политика США относительно агрессии России против Украины изменилась – The Guardian

Сегодня, 10:48

После обострения ситуации на Донбассе новая американская администрация не осудила РФ и боевиков

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Эскалация российскими войсками боевых действий на Донбассе стала первым испытанием для желания Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. Об этом пишет издание The Guardian, отмечая, что в заявлении Госдепартамента по поводу столкновений в Авдеевке не было ни слова критики в адрес России и подконтрольных ей боевиков, передает ZN.ua.

При этом издание подчеркивает, что молчание Госдепа стало четким сигналом того, что политика США в отношении России за время президентства Трампа изменится.

Пресс-секретарь ведомства Марк Тонер объявил, что США "глубоко обеспокоены" насилием и призывают к "немедленному, всеобъемлющему перемирию". Однако, он ничего не сказал о том, кто виноват в эскалации.

Российская государственная пресса с радостью отреагировала на эти изменения в тоне Америки.

"Вашингтон не обвинил непризнанные республики за нарушение перемирия, не заявил ни о какой поддержке Киеву, не сказал ни слова о роли России. Различные формы всех этих позиций, как правило, играли ключевую роль во всех заявлениях администрации Барака Обамы по Украине", – написала правительственная "Российская газета".

The Guardian отмечает, что заявление Госдепартамента контрастировало даже с комментариями американской миссии в ОБСЕ, которая состоит из карьерных дипломатов. Они отступили от нового настроения в Вашингтоне.

"Россия и боевики разожгли волну насилия в Авдеевке", – заявила поверенная по делам США в ОБСЕ Кейт Бирнес.

"Мы призываем Россию прекратить насилие, уважать перемирие, отвести тяжелое вооружение и прекратить попытки захватить новые территории за контактной линии", – добавила она.

Издание отмечает, что никто из близкого окружения Трампа не сделал никакого заявления относительно событий в Украине.

Напомним, накануне во время обсуждения ситуации на Донбассе на заседание Совета безопасности ООН США пообещали продлить санкции против России.
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