Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
"Послушав Вовочку, Пиноккио засверлился": соцсети высмеяли выступление Путина (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/96_main.1482521148.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/96_tn.1482521148.jpg Мнения Пользователи социальных сетей выделили основные тезисы хозяина Кремля и обсудили их в юмористическом ключе  

"Послушав Вовочку, Пиноккио засверлился": соцсети высмеяли выступление Путина (фото,видео)

Вчера, 21:25

Пользователи социальных сетей выделили основные тезисы хозяина Кремля и обсудили их в юмористическом ключе

 

На пресс-конференции Путина. Фото: Твиттер
На пресс-конференции Путина. Фото: Твиттер

Сегодня президент России Владимир Путин выступил ежегодной большой пресс-конференции. Во время своего выступления глава Кремля заявил, что что он вместе с россиянами верил в победу Дональда Трампа; согласился, что что у Америки самая сильная армия в мире; посетовал на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме; заявил, что Россия не виновата в войне в Украине и добавил, что рано или поздно Москва наладит отношения с Киевом; отметил, что Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу; что не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы; рассказал о зарплатах крымчан и похвастался успехами российских военных в Сирии.

Пользователи социальных сетей выделили основные тезисы Путина и обсудили их в юмористическом ключе.

21133_01

.jpg_65

c0w3odywiaejjzo
Путин, конституция, журналисты, пресс-конференция

Вы сейчас просматриваете новость ""Послушав Вовочку, Пиноккио засверлился": соцсети высмеяли выступление Путина (фото,видео)". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Пресс-конференция Путина: Россия не виновата в войне в Украине

Вчера, 15:58

Москва не была инициатором конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, уверяет российский лидер

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Пресс-конференция Путина: главные тезисы об Украине

Вчера, 15:34

Российский лидер говорил об отношениях с Киевом, пленных, "нормандских переговорах" и другом

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин ответил на слова Обамы о том, что Рейган перевернулся бы в гробу, если бы узнал о Трампе

Вчера, 14:41

Президент РФ заявил, что он вместе с россиянами верил в победу Дональда Трампа

Мир

Владимир Путин. Фото AFP

Путин - о допинговых скандалах: "Спорт надо очистить от политики"

Вчера, 14:13

Российский президент сетует на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме

Политика

Работу украинцев в Европе нужно легализовать. Фото: vu.ua

Путин выступает за легализацию работы украинцев в Европе

Вчера, 14:06

Российский лидер считает, что украинцам нужно дать право на работу в европейских странах 

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин про "безвиз" для Украины: Я полностью это поддерживаю

Вчера, 13:40

Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу, считает российский лидер

Мир

Нормандская четверка. Фото: AFP

Путин о "нормандском формате": Он вялый, но работа должна быть продолжена

Вчера, 13:26

Российский лидер не хочет  утратить механизм по урегулированию ситуации на Донбассе в виде переговоров "нормандской четверки"

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин категорически отказался отпустить Сенцова и Сущенко

Вчера, 13:08

Хозяин Кремля утверждает, что политзаключенные якобы готовились совершить теракты

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин назвал условия для освобождения всех пленных

Вчера, 12:59

РФ настаивает, чтобы Украина отпустила даже тех, кто совершил тяжкие преступления

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин ответил на заявление, что у США самая сильная армия в мире: с этим никто не спорит

Вчера, 12:37

Президент РФ удивлен, почему в США решили об этом напомнить

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин: Рано или поздно мы помиримся с Украиной

Вчера, 12:28

Президент РФ считает, что Керченский мост будет полезен для российско-украинских отношений

Крым

Российские власти хотят увеличить доход Крымчан. Фото: Twitter

Денег нет, но вы держитесь: Путин рассказал о зарплатах крымчан

Вчера, 12:20

Российский лидер пообещал, что через некоторое время жители Крыма заживут как россияне

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин ответил на слова Трампа об укреплении ядерного потенциала США

Вчера, 12:12

По его словам, об этом Трамп говорил еще в ходе своей избирательной кампании

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин похвастался успехами российских военных в Сирии

Вчера, 11:11

По его словам, только благодаря РФ Асаду удалось захватить Алеппо

Мир

В США похвастались своей армией. Фото: Facebook

В Госдепе ответили Путину: Армия США самая сильная в истории человечества

Вчера, 09:21

Действия российской армии в Сирии не являются показателем мощи, считает Кирби

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Путин и Трамп заочно померялись боеголовками

Вчера, 09:21

Оба лидера призвали свои страны наращивать ядерный потенциал

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин заявил, что РФ сильнее любого агрессора

22 Декабря, 16:06

Российский лидер призывает не расслабляться, так как мир не стоит на месте и также развивает свои вооруженные силы

Мир

Российские военные. Фото: Facebook

Путин дал указание российским военным пристально следить за границей

22 Декабря, 15:52

Российский лидер считает, что нужно отслеживать изменения баланса сил в мире, чтоб успешно противостоять потенциальной угрозе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.