"Послушав Вовочку, Пиноккио засверлился": соцсети высмеяли выступление Путина (фото,видео)

Пользователи социальных сетей выделили основные тезисы хозяина Кремля и обсудили их в юмористическом ключе

Сегодня президент России Владимир Путин выступил ежегодной большой пресс-конференции. Во время своего выступления глава Кремля заявил, что что он вместе с россиянами верил в победу Дональда Трампа; согласился, что что у Америки самая сильная армия в мире; посетовал на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме; заявил, что Россия не виновата в войне в Украине и добавил, что рано или поздно Москва наладит отношения с Киевом; отметил, что Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу; что не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы; рассказал о зарплатах крымчан и похвастался успехами российских военных в Сирии.

Пользователи социальных сетей выделили основные тезисы Путина и обсудили их в юмористическом ключе.

Путин предложил референдум по названию моста в Крым



Мост безнадёжности

Мост высоких цен

Мост запрета слова

Мост бедных

Боярышниковый мост — КрымРукаЛицо (@crimea_john) 23 декабря 2016 г.

Журналисты заняли свои места в зале, а телезрители у экранов. Все готово к началу большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. pic.twitter.com/BUcbncnc1F — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 23 декабря 2016 г.

Всероссийский журналистский конкурс на звание главного холуя начался pic.twitter.com/7eUV636tqD — Alexey Navalny (@navalny) 23 декабря 2016 г.

Одно радует — что пока ещё во время "Прямой линии" с Путиным по квартирам не ходят дружинники, и не проверяют, включен ли у вас телевизор. — Дядюшка Шу (@Shulz) 23 декабря 2016 г.

Рос журналисты пришли на ежегодную пресс-конференцию Путина с его портретом и Трампа и табличкой "Путин это космос". Фото Р.Цымбалюк. pic.twitter.com/Y0W5yLDO5R — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 23 декабря 2016 г.

"Смертность уменьшилась. В целом у нас положительная динамика"



Бегущая строка: pic.twitter.com/QGOWP6bIGg — Лентач (@oldLentach) 23 декабря 2016 г.

Прессуху собирал Гаврила,

Гаврила пел, что всё растёт. — Гаврилиада (@Gavriliada) 23 декабря 2016 г.

Лицо Путина, когда он рассказывает о "положительной динамике в экономике России": pic.twitter.com/tR6tP5K5kt — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 декабря 2016 г.

Первый вопрос: "Владимир Владимирович, в каком состоянии находится российская экономика?" pic.twitter.com/HAhooSpO9e — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 23 декабря 2016 г.

Пресс-конференция Путина – это как "Ирония судьбы..." – знаешь заранее его слова, но традиции, традиции. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 23 декабря 2016 г.

Украинский журналист Роман Цимбалюк три года подряд задает вопросы Путину и напоминает о том, что президент говорил раньше pic.twitter.com/lxX4ubr6Qd — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 23 декабря 2016 г.

Я в начале 2016-го и я в конце 2016-го pic.twitter.com/cwwjG5BP9U — BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) 23 декабря 2016 г.

Путин: "У животных нет прав, есть права у владельцев животных". Звучит как новая российская Конституция. — The Insider (@the_ins_ru) 23 декабря 2016 г.

Вот хороший вопрос. Предлагаю ещё: Почему так в России берёзы шумят? Где мои 17 лет? pic.twitter.com/jfhhLWUGIM — ядерный потанцевал (@polinanem) 23 декабря 2016 г.