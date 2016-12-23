"Послушав Вовочку, Пиноккио засверлился": соцсети высмеяли выступление Путина (фото,видео)
Пользователи социальных сетей выделили основные тезисы хозяина Кремля и обсудили их в юмористическом ключе
Сегодня президент России Владимир Путин выступил ежегодной большой пресс-конференции. Во время своего выступления глава Кремля заявил, что что он вместе с россиянами верил в победу Дональда Трампа; согласился, что что у Америки самая сильная армия в мире; посетовал на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме; заявил, что Россия не виновата в войне в Украине и добавил, что рано или поздно Москва наладит отношения с Киевом; отметил, что Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу; что не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы; рассказал о зарплатах крымчан и похвастался успехами российских военных в Сирии.
Пользователи социальных сетей выделили основные тезисы Путина и обсудили их в юмористическом ключе.
Собрали для вас итоги пресс-конференции Владимира Путинаhttps://t.co/sdLOpze03h pic.twitter.com/SEPPeUbDjh— Лентач (@oldLentach) 23 декабря 2016 г.
Путин предложил референдум по названию моста в Крым— КрымРукаЛицо (@crimea_john) 23 декабря 2016 г.
Мост безнадёжности
Мост высоких цен
Мост запрета слова
Мост бедных
Боярышниковый мост
Журналисты заняли свои места в зале, а телезрители у экранов. Все готово к началу большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. pic.twitter.com/BUcbncnc1F— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 23 декабря 2016 г.
Всероссийский журналистский конкурс на звание главного холуя начался pic.twitter.com/7eUV636tqD— Alexey Navalny (@navalny) 23 декабря 2016 г.
Одно радует — что пока ещё во время "Прямой линии" с Путиным по квартирам не ходят дружинники, и не проверяют, включен ли у вас телевизор.— Дядюшка Шу (@Shulz) 23 декабря 2016 г.
Рос журналисты пришли на ежегодную пресс-конференцию Путина с его портретом и Трампа и табличкой "Путин это космос". Фото Р.Цымбалюк. pic.twitter.com/Y0W5yLDO5R— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 23 декабря 2016 г.
К пресс-конференции готова! pic.twitter.com/gYKJI08iUM— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 23 декабря 2016 г.
"Смертность уменьшилась. В целом у нас положительная динамика"— Лентач (@oldLentach) 23 декабря 2016 г.
Бегущая строка: pic.twitter.com/QGOWP6bIGg
Прессуху собирал Гаврила,— Гаврилиада (@Gavriliada) 23 декабря 2016 г.
Гаврила пел, что всё растёт.
Лицо Путина, когда он рассказывает о "положительной динамике в экономике России": pic.twitter.com/tR6tP5K5kt— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 декабря 2016 г.
Первый вопрос: "Владимир Владимирович, в каком состоянии находится российская экономика?" pic.twitter.com/HAhooSpO9e— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 23 декабря 2016 г.
23 декабря 2016 г.
Пресс-конференция Путина – это как "Ирония судьбы..." – знаешь заранее его слова, но традиции, традиции.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 23 декабря 2016 г.
Ватам сейчас НЕПРИЯТНО pic.twitter.com/La4ljl4a56— ВП (@sranysovok) 23 декабря 2016 г.
Вот этой вот pic.twitter.com/Z7IWVmhMyI— Лентач (@oldLentach) 23 декабря 2016 г.
Украинский журналист Роман Цимбалюк три года подряд задает вопросы Путину и напоминает о том, что президент говорил раньше pic.twitter.com/lxX4ubr6Qd— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 23 декабря 2016 г.
Я в начале 2016-го и я в конце 2016-го pic.twitter.com/cwwjG5BP9U— BuzzFeed Russia (@BuzzFeedRU) 23 декабря 2016 г.
Антон Палыч в точку. pic.twitter.com/RIR6vZteFV— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 23 декабря 2016 г.
Путин: "У животных нет прав, есть права у владельцев животных". Звучит как новая российская Конституция.— The Insider (@the_ins_ru) 23 декабря 2016 г.
Вот хороший вопрос. Предлагаю ещё: Почему так в России берёзы шумят? Где мои 17 лет? pic.twitter.com/jfhhLWUGIM— ядерный потанцевал (@polinanem) 23 декабря 2016 г.
Боярышникорожденные поклоняются своему метиловому королю. Что мертво умереть не может.— МинПанд (@crimeapanda) 23 декабря 2016 г.
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