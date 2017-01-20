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При Трампе политика в отношении России больше не будет беззубой – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7900/45_main.1484899911.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/45_tn.1484899911.jpg Мнения Новый президент США сделает все, чтобы остановить РФ, уверен Соболев

При Трампе политика в отношении России больше не будет беззубой – нардеп

Сегодня, 10:10

Новый президент США сделает все, чтобы остановить РФ, уверен Соболев

Сергей Соболев. Фото: из открытых источников
Сергей Соболев. Фото: из открытых источников

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его окружение установит такой мировой порядок, когда политика в отношении агрессии Российской Федерации не будет беззубой. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил народный депутат Сергей Соболев.

"В отличие от аналитиков Министерства иностранных дел и Администрации президента я приобрел книгу Трампа, где изложены ключевые тезисы его программы. Я нашел в этой книге раздел, который касается Украины. Там прямо написано, что он осуждает политику Обамы и ряда европейских лидеров, которые позволили Путину войти на территорию Украины. И он сделает все возможное, чтобы это остановить. Для меня это была самая большая характеристика, и для многих представителей Украины, которые являются гражданами США и голосовали за Трампа. Когда я увидел первые номинации, первого министра обороны, который имеет большую поддержку в сенате, это человек, которая прямо заявляла и осуждала политику Обамы. Поэтому эти нелепые попытки сказать, что мы были справедливы в отношении всех, это неправильно и дальше надо оценивать деятельность любого лица за его действиями. Я думаю, что окружение Трампа продолжит политику Рейгана, в связке с премьером Британии, это позволит установить такой мировой порядок, когда не будет беззубой политика в отношении агрессии России", – отметил он.

Напомним, 20 января в США состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Сразу после этого запланирована праздничная шествие, в котором примут участие около 8 тыс. лиц.

Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации. В частности, сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничения иммиграции.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
россия, политика, США, Украина, соболев, дональд трамп

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