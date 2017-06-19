Проект о реинтеграции Донбасса дублирует закон об обороне – эксперт

Нормы законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей повторяют статьи закона об обороне Украины. Об этом в комментарии "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Жданов.

В частности, эксперт не видит смысла давать президенту право вводить чрезвычайное или военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Зачем президенту давать право (вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – Авт.), если закон об обороне Украины, в котором четко и понятно прописаны критерии, когда президент обязан ввести военное или чрезвычайное положение? Есть Конституция Украины, в которой четко прописаны действия президента и Верховной Рады в том числе, в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины. Зачем изобретать велосипед, если он уже есть? Они сейчас будут пытаться любыми способами завуалировать, чтобы сохранить статус режима АТО. Сейчас нас будут водить 40 лет по пустыне, как Моисей, рассказывая, что это лучшее, что может быть", – считает эксперт.

Кроме того, как отметил Жданов, норма о создании единого Штаба управления, который будет подчиняться президенту, и куда войдут СБУ, ВСУ, Нацполиция, ГСЧС и другие ведомства, фактически дублирует норму закона об обороне Украины о введении ставки верховного главнокомандующего, которая является единым органом управления на территории, где введено военное положение.

"И включает в себя как военно-гражданскую администрацию, так и все силовые структуры – все подчиняется единому командованию. Это, что просили сделать президента еще в 2014 году – ввести военное положение на неподконтрольных нам территориях и создать ставку верховного главнокомандующего, которая бы занималась вопросами этого вооруженного конфликта. Ставка главнокомандующего так и не была создана и если вы возьмете закон об обороне, там есть 25 условий, которые в случае введения военного положения претворяются в жизнь. Так вот из этих 25 пунктов уже действуют порядка 12-ти различными другими законодательными актами. Они начали "рвать" этот закон по частям: постановлением Кабмина, постановлением ВР, изменениями в некоторые законы, чтобы дать дополнительные полномочия силовикам, чтобы ввести военно-гражданские администрации (это же фактически тоже один из пунктов введения военного или чрезвычайного положения). То есть, они распотрошили абсолютно нормальный закон и размыли обязанности президента по выполнению ст.5 Конституции", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее в ходе Согласительного совета в Верховной Раде в БПП анонсировали принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса уже до конца этой сессии. Рабочее название законопроекта, который разрабатывает парламентская рабочая группа на базе СНБО, – "Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на Донбассе".

Документ предусматривает переход от проведения антитеррористической операции к военной, дает президенту право вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также создает единый Штаб по решению проблем Донбасса, куда войдут СБУ, ВСУ, Нацполиция, ГСЧСи другие ведомства.

Кроме того, по словам нардепов, которые входят в рабочую группу, принятие законопроекта существенно упростит жителям оккупированных территорий оформление документов, получение всевозможных разрешений и свидетельств, льгот и пенсий. Документ полностью основан на Минских соглашениях и предусматривает исключительно мирную реинтеграцию Донбасса.