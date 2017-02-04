Пушков считает, что Порошенко попробует "навязать" Трампу украинский кризис

Сегодня, 22:51

Сегодня Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко

Алексей Пушков: Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov
Алексей Пушков: Фото: twitter.com/Alexey_Pushkov

Член Совета Федерации и экс-глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков уверен, что президент Украины Петр Порошенко попробует навязать президенту США Дональду Трампу украинский кризис в качестве основного, и для Соединенных Штатов это станет ловушкой. Такое мнение российский политик выразил в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Пушков назвал Порошенко "продавцом воздуха" после его слов о вступлении в НАТО.


Как ранее сообщала пресс-служба Белого дома, в выходные Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко, премьером Италии Паоло Джентилони и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Беседа состоится в 01:45 по киевскому времени.
США, кризис, Порошенко, трамп, пушков, Петр Порошенко

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"Сегодня"

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