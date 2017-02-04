Пушков считает, что Порошенко попробует "навязать" Трампу украинский кризис

Сегодня Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко

Член Совета Федерации и экс-глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков уверен, что президент Украины Петр Порошенко попробует навязать президенту США Дональду Трампу украинский кризис в качестве основного, и для Соединенных Штатов это станет ловушкой. Такое мнение российский политик выразил в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко и его союзники на Западе попробуют навязать Трампу украинский кризис в кач-ве основного. Ловушка для Трампа, расставленная Обамой — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 февраля 2017 г.

Ранее Пушков назвал Порошенко "продавцом воздуха" после его слов о вступлении в НАТО.

Порошенко намерен провести референдум о присоединении Украины к НАТО. Но это -ложная цель, еще одна иллюзорная перспектива. Продавец воздуха — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2017 г.



Как ранее сообщала пресс-служба Белого дома, в выходные Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко, премьером Италии Паоло Джентилони и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Беседа состоится в 01:45 по киевскому времени.