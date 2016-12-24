Рабинович о пресс-конференции Путина: В России разлагается все, особенно журналистика

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 23 декабря в Москве показала, что в России "разлагается абсолютно все", написал российский блогер Слава Рабинович в Facebook.

"Сегодня – уже в 12-й раз или в какой? – "случилась" эта так называемая "Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2016". В ней участвовали полторы тысячи журналистов, но этот факт не помог одной из самых древних профессий: в путинской России разлагается все, абсолютно все, а журналистика – особенно", – отметил он.

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По словам Рабиновича, Путин три часа "бормотал бессмысленную смесь": "На этот раз, в отличие от как минимум предыдущих двух лет, увядающему чекисту не пришлось даже сцеживать пену с уголков рта: он решил не будить свое подданное спящее в летаргическом сне народонаселение. Тихо и нудно, в течение трех часов, он бормотал бессмысленную смесь из штампов привычной чекистской разводки и из скапустившихся батареек типа "мухи дохнут на лету".

Напомним, вчера в Москве прошла ежегодная пресс-конференция президента России. Во время общения с журналистам глава Кремля заявил, что что он вместе с россиянами верил в победу Дональда Трампа; согласился, что что у Америки самая сильная армия в мире; посетовал на то, что Всемирное антидопинговое агентство работает в закрытом режиме; заявил, что Россия не виновата в войне в Украине и добавил, что рано или поздно Москва наладит отношения с Киевом; отметил, что Украина двигается в правильном направлении, добиваясь отмены виз для поездок в Европу; что не в восторге от "нормандского формата" и считает его не очень эффективным, однако поддерживает продолжение его работы; рассказал о зарплатах крымчан и похвастался успехами российских военных в Сирии.