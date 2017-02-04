Россия не ожидала того, что случилось на Совбезе ООН – Марчук

Сегодня, 15:31

США и Великобритания жестко осудили действия Москвы, отметил он

Евгений Марчук. Фото: hromadske.ua
Евгений Марчук. Фото: hromadske.ua

Россия не рассчитывала на жесткое осуждение своих действий от США и Великобритании на заседании Совбеза ООН. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает телеканал "112 Украина".

"Очень важно, что на этом заседании достаточно однозначно, я думаю, в какой-то степени неожиданно для России и господина Чуркина (Виталий, постоянный представитель РФ в ООН, – Ред.) выступала новая представительница США госпожа Хейли (Никки, постоянный представитель США в ООН, – Ред.) и представитель Великобритании (Мэтью Рикрофт, постоянный представитель Великобритании в ООН, – Ред.). Они достаточно жестко осудили действия России, в том числе, назвав Крым оккупированной территорией, и никакие санкции не отменяют до освобождения Крыма. Кроме сомнительных моментов есть и этот положительный момент. Я убежден, Россия на него не рассчитывала", – сказал Марчук.

Напомним, 2 февраля Совбез ООН по требованию Украины собрал заседание, на котором рассмотрел ситуацию, которая сложилась из-за обострения ситуации в Авдеевке. На заседании представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению Минских соглашений.

Представитель Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт заявил: "Нужно, чтобы Россия прекратила вооружать сепаратистов и вывела свои войска, в том числе из Крыма". А представитель США в ООН Никки Хейли заверила, что санкции с РФ не будут сняты, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма.
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