Россия вербует украинских дипломатов – Лубкивский (видео)

Россия вербует украинских дипломатов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-советник главы СБУ и бывший посол Украины в Хорватии Маркиян Лубкивский.

"Знаю, что Россия занимается вербовкой людей, в том числе и среди дипломатов", – сказал Лубкивский.



В то же время он подчеркнул, что Служба безопасности Украины выявляет завербованных.



"Таких людей вычисляли. Им предъявляли подозрения и в результате арестовывали. Сложно сказать в цифрах, сколько таких людей, однако я знаю, что такие случаи имеют место быть", – заявил Лубкивский.