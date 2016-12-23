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Россия вербует украинских дипломатов – Лубкивский (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/87_main.1482459269.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/87_tn.1482459269.jpg Мнения Служба безопасности Украины выявляет завербованных

Россия вербует украинских дипломатов – Лубкивский (видео)

Сегодня, 06:58

Служба безопасности Украины выявляет завербованных


Россия вербует украинских дипломатов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-советник главы СБУ и бывший посол Украины в Хорватии Маркиян Лубкивский.

"Знаю, что Россия занимается вербовкой людей, в том числе и среди дипломатов", – сказал Лубкивский.

В то же время он подчеркнул, что Служба безопасности Украины выявляет завербованных.

"Таких людей вычисляли. Им предъявляли подозрения и в результате арестовывали. Сложно сказать в цифрах, сколько таких людей, однако я знаю, что такие случаи имеют место быть", – заявил Лубкивский.
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