Российский политолог предложил уничтожить и выгнать миллионы украинцев (видео)

Российский аналитик, публицист и политолог Михаил Хазин озвучил свое видение того, как можно вернуть "лояльность" Украины к России.

"Все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной России? Тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве... Дальше начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично – выгнать", – заявил он.

Также российский пропагандист Хазин предложил еще один вариант – расчленить Украину, отобрав все восточные регионы, "присоединив" их к РФ в виде областей, и запретить на этих территориях все украинское: язык, книги, школы и прочее.

Как известно, в России продолжают активно развивать ненависть к Украине. Так, недавно российский военный эксперт Михаил Александров заявил, что РФ может пойти в масштабное наступление на Украину, используя ракетные удары и авиацию.

В свою очередь, как подчеркивают президент Петр Порошенко, глава Минобороны Степан Полторак и секретарь СНБО Александр Турчинов, Украина готова и в состоянии противостоять любой российской агрессии.

Напомним, что в 2014 году Россия аннексировала Крым, а вслед за этим в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины начался вооруженный конфликт и прошли псевдореферендумы о создании там неких самопровозглашенных "республик", лояльных к РФ.