С избранием Трампа окончательно завершился прежний мир XX века – Штайнмайер

Министр иностранных дел Германии отметил, что Германия будет стремиться к диалогу с новой администрацией США и постарается объяснить ей свои позиции, ценности и интересы

С избранием Дональда Трампа президентом США "окончательно завершился прежний мир XX века", написал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в колонке на сайте издания Bild, – передает "Гордон".



Он отметил, что Германия будет стремиться к диалогу с новой администрацией США и постарается объяснить ей свои позиции, ценности и интересы. По словам Штайнмайера, страна должна подготовиться к неспокойным временам, которые будут "полны непредсказуемостей и неопределенностей".



Министр выразил уверенность, что Германия найдет в Вашингтоне "внимательных слушателей", которые знают, что даже большие страны нуждаются в хороших друзьях и союзниках.

Ранее сообщалось, что Штайнмайер ответил на жесткий выпад Трампа в адрес НАТО.

Напомним, Трамп был избран президентом на выборах 8 ноября 2016 года. 20 января он официально вступил в должность.



Канцлер Германии Ангела Меркель призвала 21 декабря к поиску компромисса с новой администрацией США. Она заявила, что трансатлантические отношения в следующие несколько лет будут не менее важны, чем в прошлом.