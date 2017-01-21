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Сорос предрек Трампу провал http://www.segodnya.ua/img/article/7904/8_main.1484961634.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/8_tn.1484961634.jpg Мнения Американский финансист отметил, что идеи новоизбранного президента США ведут противоречивый характер

Сорос предрек Трампу провал

Сегодня, 07:58

Американский финансист отметил, что идеи новоизбранного президента США ведут противоречивый характер

Джордж Сорос. Фото из открытых источников
Джордж Сорос. Фото из открытых источников

Американский финансист и филантроп Джордж Сорос считает, что президента США Дональда Трампа ждет провал. Его мнение приводит Reuters, – переводит статью Укринформ.

"Я лично убежден в том, что он (Трамп. – Ред.) провалится. И это случится не из-за таких людей, как я. Его идеи, которые движут им, по своей природе изначально носят противоречивый характер и эти противоречия уже воплощают в жизнь его советники и его администрация", – уверен Сорос.

Миллиардер также высказал прогноз относительно международной политики Трампа, в частности, в отношении Китая.

"Трамп будет делать больше, чтобы сделать Китай ведущим членом международного сообщества, чем китайцы могли бы сделать сами по себе", – сказал Сорос.

Ранее Сорос назвал Трампа мошенником и потенциальным диктатором.

Напомним, Трамп вступил в должность в ходе инаугурации в пятницу.
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