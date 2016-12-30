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Состояние Клыха в чеченской тюрьме ухудшается – адвокат http://www.segodnya.ua/img/article/7845/62_main.1483066895.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/62_tn.1483066895.jpg Мнения Ицлаев заявил, что этапирование Клыха может состояться сразу после новогодних праздников

Состояние Клыха в чеченской тюрьме ухудшается – адвокат

Сегодня, 07:08

Ицлаев заявил, что этапирование Клыха может состояться сразу после новогодних праздников

Станислав Клых. Фото из открытых источников
Станислав Клых. Фото из открытых источников

Психическое состояние украинца Станислава Клыха, приговоренного к 20 годам российской тюрьмы по обвинению в участии в чеченской войне, продолжает ухудшаться. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Докка Ицлаев, который посетил Клыха в четверг.

По его словам, ему не удалось поговорить с украинцем, поскольку тот постоянно говорил о вещах вне темы. "Разговор у нас явно не получился. Мне причина ясна и понятна – болезнь Станислава прогрессирует. Да и в СИЗО все прекрасно понимают, что человек болен. Относятся к этой ситуации с осознанием того, что им нужно перетерпеть, так как к делу примешана политика. Уже когда вышел, сотрудник у двери говорит мне, что не уходил, так как боялся, как бы Станислав на меня не напал", – написал он.
 
Ицлаев добавил, что этапирование Клыха может состояться сразу после новогодних праздников. "Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осужденные, с которыми столкнётся Станислав. Могут быть серьезные неприятности", – считает он. 

Напомним, в мае российский суд приговорил Клыха к 20 годам колонии, а другого украинца – Николая Карпюка – к 22,5 года. В России считают, что украинцы воевали в Чечне против России.

В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клых 22 года назад лично убил четырех российских военных, а бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова порядка 10 раз.

Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову посодействовать тому, чтобы Клыха перевели в колонию ближе к украинской границе.

Адвокаты Клыха не раз говорили, что его психическое состояние является нестабильным из-за пыток, которые применяли к нему во время допросов.
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