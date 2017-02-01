Сотник о кровопролитии на Донбассе: Путин проиграл и мстит Украине

Сегодня, 08:25

По мнению журналиста, когда будут даны объективные оценки случившемуся, россиянам придется платить по счетам

Саша Сотник. Фото: скрин с видео
Саша Сотник. Фото: скрин с видео

Боевые действия, которые Кремль ведет на Донбассе нужно рассматривать как месть президента России Владимира Путина за свой проигрыш в развязанной им войне против Украины. Такое мнение высказал на "Обозревателе" российский независимый журналист Александр Сотник.

По его словам, логика развития событий "подсказывает, что эта игра Путиным и Ко уже проиграна, и напоследок кремлевские террористы "отыгрываются по полной программе", а говоря проще – мстят, пытаясь нанести максимальный ущерб. Как говорит пацанье – "чтобы мало не показалось".

Сотник отметил, что со временем, когда будут даны объективные оценки случившемуся, россиянам придется платить по счетам. "Они должны будут понять, что именно на их налоги оплачивались обстрелы Авдеевки, на их деньги существовали террористы, убивавшие граждан Украины, на их деньги приехал БУК, сбивший лайнер MH-17".

"Им многое придется узнать и признать. Что-то – постфактум, а что-то и из того, что было известно, но на что хотелось закрыть глаза "во имя процветания империи". Но бумеранг войны всегда возвращается", – добавил журналист.

Ранее сообщалось, что представители России сорвали скайп-конференцию контактной группы по Авдеевке.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко дал поручение сегодня, 31 января, организовать переговоры ТКГ в связи с обострением ситуации вокруг Авдеевки.

С 29 января в районе данного города не утихают бои, боевики обстреливают позиции сил ВСУ дома мирных жителей из артиллерии, а в самом городе из-за обстрелов со стороны боевиков нет света и заканчивается тепло.
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