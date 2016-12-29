Союзного государства России и Беларуси уже нет – эксперт об отказе Лукашенко от участия в ЕАЭС

Отказ президента Беларуси Александра Лукашенко от участия в санкт-петербургском саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как и другие его резкие высказывания и поступки, показывают, что союз Москвы и Минска дал трещину. Такое мнение высказал бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в комментарии сайту "Гордон".

"Поступки Лукашенко можно просто пояснить. Но сколько бы он ни выбрыкивал, он – никто. Вся экономика Беларуси в руках Кремля, все ресурсы государства, системы безопасности и обороны контролируются РФ", – подчеркнул он.

"Действия Лукашенко можно расценивать как театр. Но уже видно, что Союзного государства России и Беларуси уже нет. Происходит отзыв определенных персон, на которых этот союз держался, началось сокращение бюджета и финансирования определенных программам на следующий год. Есть масса проблем. Очевидно, что происходит фактический разрыв координации и в Евразийском союзе. Но я бы не делал на это больших ставок, потому что Лукашенко ведет себя в зависимости от того, кто и сколько ему пообещал. Поэтому спектакль будет продолжаться", – добавил Безсмертный.

Он подчеркнул, что Москва требует платить, и Лукашенко снимает "последнюю рубашку с белоруса вместе со штанами и бельем".

По словам эксперта, на все действия президента Беларуси есть экономические причины. "Последние месяцев девять Россия шантажирует его по цене на нефть и газ, и договор до сих пор не подписан. Параллельно Лукашенко активизировал переговоры с МВФ. Поскольку Беларусь выполняла предыдущие договоренности, миссия говорит, что предоставление кредита Беларуси возможно. Плюс с определенных физических лиц были сняты санкции на Западе. Говорят, на счетах в США находится раза в три больше денег, чем сумма, о которой идет спор между Москвой и Минском. Такая ситуация подвигает Лукашенко к определенным разговорам и действиям", – сказал дипломат.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге 26 декабря состоялись саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На саммите не обошлось без неожиданностей – президент Беларуси Александр Лукашенко без предупреждения не явился на мероприятие. Официальных объяснений на этот счет из Минска не поступило.