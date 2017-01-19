США передадут Украине бронированные "Хаммеры" – Муженко

Он также сообщил, что от США будут поставлены беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения, системы связи

Вооруженные силы Украины в 2017 году получат значительную нелетальное военно-техническую помощь от США. Об этом в комментарии Укринформу в Брюсселе заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко.

"Соединенные Штаты – это страна, которая предоставляет нам больше всего помощи. В этом году нам запланирована поставка техники для медицинской эвакуации. Это бронированные "Хаммеры", – отметил начальник Генштаба ВСУ.

Он также сообщил, что от США будут поставлены беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения, системы связи. "Будет серьезная помощь американской стороны в вопросе создания автоматизированной системы управления войсками", – добавил Муженко.

Украинская сторона также рассчитывает на помощь партнеров по НАТО в развитии Международного центра миротворчества и безопасности (Львовская обл.).

"В повестке дня стоит, и мы рассчитываем на помощь наших иностранных партнеров, создание новой эффективной системы медицинской эвакуации личного состава с поля боя. Для этого мы будем приглашать американцев и британцев", – рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день наиболее эффективную систему медицинской эвакуации, включая авиацию, имеют только Соединенные Штаты.

Кроме этого, добавил Муженко, Украина рассчитывает на помощь США в наращивании возможностей Сил специальных операций.

Говоря о принятом оборонном бюджете США на 2017 год, в котором на помощь Украине предусмотрено $350 млн, Муженко уточнил, что из этих средств $50 млн будет направлено на нужды Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины и $300 млн – для ВСУ.

Начальник Генштаба объяснил механизм и условия использования этих средств: в этом году украинская сторона должна разработать перечень потребностей, которые утверждаются и реализуются через контракты американской стороной.

"Поставки соответствующих материальных средств, оборудования начнутся в 2018 году. А 2017-й – это год подготовки к реализации проектов, прохождения всех процедур", – рассказал Муженко.

Вспоминая о помощи других партнеров в различных сферах, он отметил, что Великобритания и Швеция помогут в развитии возможностей украинских Военно-морских сил.