Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Мнения
США передадут Украине бронированные "Хаммеры" – Муженко http://www.segodnya.ua/img/article/7896/12_main.1484772879.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/12_tn.1484772879.jpg Мнения Он также сообщил, что от США будут поставлены беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения, системы связи

США передадут Украине бронированные "Хаммеры" – Муженко

Сегодня, 06:36

Он также сообщил, что от США будут поставлены беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения, системы связи

Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua
Виктор Муженко. Фото: mil.gov.ua

Вооруженные силы Украины в 2017 году получат значительную нелетальное военно-техническую помощь от США. Об этом в комментарии Укринформу в Брюсселе заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко.

"Соединенные Штаты – это страна, которая предоставляет нам больше всего помощи. В этом году нам запланирована поставка техники для медицинской эвакуации. Это бронированные "Хаммеры", – отметил начальник Генштаба ВСУ.

Он также сообщил, что от США будут поставлены беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения, системы связи. "Будет серьезная помощь американской стороны в вопросе создания автоматизированной системы управления войсками", – добавил Муженко.

Украинская сторона также рассчитывает на помощь партнеров по НАТО в развитии Международного центра миротворчества и безопасности (Львовская обл.).

"В повестке дня стоит, и мы рассчитываем на помощь наших иностранных партнеров, создание новой эффективной системы медицинской эвакуации личного состава с поля боя. Для этого мы будем приглашать американцев и британцев", – рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день наиболее эффективную систему медицинской эвакуации, включая авиацию, имеют только Соединенные Штаты.

Кроме этого, добавил Муженко, Украина рассчитывает на помощь США в наращивании возможностей Сил специальных операций.

Говоря о принятом оборонном бюджете США на 2017 год, в котором на помощь Украине предусмотрено $350 млн, Муженко уточнил, что из этих средств $50 млн будет направлено на нужды Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины и $300 млн – для ВСУ.

Начальник Генштаба объяснил механизм и условия использования этих средств: в этом году украинская сторона должна разработать перечень потребностей, которые утверждаются и реализуются через контракты американской стороной.

"Поставки соответствующих материальных средств, оборудования начнутся в 2018 году. А 2017-й – это год подготовки к реализации проектов, прохождения всех процедур", – рассказал Муженко.

Вспоминая о помощи других партнеров в различных сферах, он отметил, что Великобритания и Швеция помогут в развитии возможностей украинских Военно-морских сил.
помощь, муженко, главнокомандующий

Вы сейчас просматриваете новость "США передадут Украине бронированные "Хаммеры" – Муженко". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Заседание военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе. Фото: Facebook

Муженко рассказал представителям НАТО о возможных сценариях войны на Донбассе

Вчера, 14:49

Начальник Генштаба обсудил также вопрос передачи украинскими военными приобретенного в боях опыта членам Альянса

Политика

О чем договорился Порошенко на форуме в Давосе

17 Января, 20:12

Украина получит от Швейцарии помощь, а Китай проявил заинтересованность 

Политика

Гройсман встречает Байдена в Киеве. Фото: Facebook

Гройсман рассказал Байдену, что он думает о помощи США Украине

16 Января, 11:44

Премьер также высоко оценил санкционную политику США в отношении Российской Федерации

Мир

Джеймс Мэттис. Фото: americanmilitarynews.com

Мэттис обещает Украине помощь в борьбе с РФ, если станет главой Пентагона

13 Января, 09:18

Потенциальный министр обороны США намерен поддержать Украину в борьбе за суверенитет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.