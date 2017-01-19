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Теоретически, Украина может изготовить ядерное оружие – Кравчук http://www.segodnya.ua/img/article/7898/18_main.1484831020.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/18_tn.1484831020.jpg Мнения На восстановление понадобилось бы не менее 100 млрд долларов и это вряд ли одобрит Запад, уверен экс-президент

Теоретически, Украина может изготовить ядерное оружие – Кравчук

Сегодня, 14:49

На восстановление понадобилось бы не менее 100 млрд долларов и это вряд ли одобрит Запад, уверен экс-президент

Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников
Леонид Кравчук. Фото: из открытых источников

В теории Украина могла бы снова стать ядерной державой, но на это необходимы огромные средства, которых нет. Такое мнение в интервью телеканалу "112 Украина" выразил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Речь идет о восстановлении ядерного оружия. Когда этот вопрос ставился в мое время – мы считали, что на восстановление ядерного оружия нужно 45 млрд долл. Я думаю, что сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги. Теоретически, государство может изготовить ядерное оружие – если может Северная Корея, то может и Украина. Если бы были деньги, условия соответствующие, я бы посмотрел, как к этому относится мир. Я был убежден и тогда, и сейчас: Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств", – сказал он.

При этом Кравчук отметил, что в свое время Украина вынуждена была отказаться от ядерного оружия, иначе это создавало бы опасность для нее самой.

"Ядерное оружие мы оставить не могли в Украине, потому что оно было изготовлено за пределами Украины, и физическое время ядерного оружия истекало в 1997 году. В 1998 году ядерные боеголовки были опасными для Украины – я не знаю, это был бы Чернобыль или, может, больше Чернобыля. И это было правильное решение", – подчеркнул экс-президент.

Напомним, что в далеком 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, подписантами которого также стали США, Великобритания и Россия. Согласно документу, Украина отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантию защиты со стороны этих трех стран. А в 2014 году РФ напала на Украину и никакой защиты так и не последовало.
Украина, Кравчук, ядерное оружие, ядерные вооружения, изготовление

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