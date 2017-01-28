Трамп не будет отменять санкций, чтобы не быть съеденным живьем – Боровой

Сегодня, 06:26

Российский оппозиционер заявил, что президент США не станет отменять санкции в отношении России

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не будет отменять санкции в отношении России, потому что частично не сможет, а частично не захочет этого делать. Такое мнение высказал в Facebook российский оппозиционер Константин Боровой.

"Перестаньте паниковать. Не отменит он санкции. 1. Часть санкций – это закон. Президент не может отменять законы. 2. Он не будет этого делать, чтобы не быть съеденным живьем", – написал он.

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье 27 января сообщил со ссылкой на источники, что на субботу у Трампа запланирован телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем – с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что администрация Трампа готовит распоряжение о снятии санкций с России.

Спикер российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что разговор главы Кремля и Трампа состоится 28 января.

Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник написало, что Россия, вероятно, станет темой разговора американского президента с главной немецкого правительства, но не уточнил, будет ли обсуждаться вопрос антироссийских санкций.
Советник президента США Келлианн Конуэй заявила, что вопрос отмены введенных США санкций в отношении России обсуждается.

27 января 2017 года Сенатор США Джон Маккейн высказал надежду, что ради национальной безопасности Америки и ее союзников "Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от такого безрассудного курса". В этот же день Трамп отметил, что пока рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России из-за ситуации в Украине.

В отношении России были задействованы экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.
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Гордон

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