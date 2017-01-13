У Украины нет плана, как победить Россию – Ющенко

На данный момент Украина не знает, как победить Россию-агрессора и вернуть мир на свои земли. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил третий президент страны Виктор Ющенко.

К сожалению, мы не имеем плана ответа, как добиться победы, а через победу прийти к миру. У нас очень много гибридов работает. Мы не можем это назвать войной, хотя Совет Безопасности ООН называет это агрессией, а раз так, мы не можем избавиться от дипломатических отношений, мы не можем избавиться безвизового режима "Украина-Россия", – сказал он.

Экс-президент напомнил, что еще два с половиной года назад у Украины была даже свободная экономическая зона в аннексированном Крыму, вместе с Россией.

"Это абсурд: мы неадекватны к процессам, которые с нами происходят. Не формулируя правильные дефиниции, мы не формулируем правильное меню, как бороться с этими вызовами. Поэтому часто мы играем суррогаты", – добавил он.

Ющенко привел в пример Минский процесс, который, по его словам, он не понимает. "Очевидно, что каждая попытка урегулировать конфликт в своем значении есть неплохая. Но когда мы понимаем, что переговорный формат, который отличается от формата конфликта, никуда нас не приведет, что Захарченко и Плотницкий, ну, конечно, не являются источником войны, конечно, не источник агрессии от них идет – они инструменты. Мы долго определяемся: мы бьем по мешку соломы или по ослу? Где у нас оглобля, где у нас конь? Мы не идем причинным анализом. Поэтому мы приходим к мнению, когда, например, Европа заставила нас посмотреть на этот конфликт и на серию конфликтов на востоке Европы, как на конфликты или региональные, или локальные. А на самом деле, если мы говорим о безопасности в Европе, сегодня в Европе семь конфликтов. Шесть из них на востоке Европы. Восточная Европа – это пояс нестабильности. Это конфликты геополитического измерения. Поэтому они нуждаются в геополитическом инструментарии", – подчеркнул экс-президент.

Напомним, что в феврале-марте 2014 года Россия напала на Украину, аннексировав Крым. Вслед за этим начался вооруженный конфликт на Донбассе, в котором активное участие принимает РФ, присылая своих военных, наемников и оружие. Впрочем, в Кремле продолжают утверждать, что "их (российских солдат) там нет".