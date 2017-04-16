Украина может вернуть Крым без единого выстрела – губернатор Херсонщины

Сегодня в Херсонской области зарегистрированы 11 тысяч переселенцев из Крыма, у многих из которых проблемы с жильем и трудоустройством

Глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев считает, что Украина может вернуть оккупированный Крым "без единого выстрела", благодаря самим крымчанам, в частности, инициативе предоставления тысячи бесплатных мест в вузах области для крымчан. Об этом Андрей Гордеев рассказал в комментарии Укринформу.

"Я уверен, что путь деоккупации Крыма лежит через людей. Поэтому мы инициируем предоставление 1000 мест на бесплатное обучение в херсонских вузах детей из Крыма. Нужно помогать им, обучать их, давать им проевропейский вектор развития, право дышать воздухом свободы и предоставлять возможность своими глазами получить правдивую информацию об Украине. Чтобы возвращаясь домой, они могли формировать эту атмосферу свободы в Крыму. Я считаю, что через эту тысячу молодых людей мы сможем без единого выстрела вернуть Крым", – заявил Гордеев.

Кроме того, отметил он, власти необходимо создавать более комфортные условия жизни в регионах. "Нам нужно в Херсоне менять нашу инфраструктуру, строить правильные дороги, делать доступным хорошее образование молодежи, предоставлять качественные медицинские услуги, то есть создавать комфортные условия проживания в любой точке области. И тогда крымчане, увидев эту разницу в условиях жизни, задумаются об ошибочности своего решения", – считает глава ОГА.

Как рассказал Гордеев, сегодня в области 11 тысяч перемещенных лиц из Крыма, у многих из которых проблемы с жильем и трудоустройством. "Несмотря на то, что государство им платить социальную помощь, это не решает их проблемы с жильем и обустройством. Кроме того, у них проблемы с трудоустройством. Работу они, конечно, находят, но это не то, что их устраивает. Мы сейчас рассматриваем вместе с правительством Украины, конкретно, с Министерством по делам оккупированных территорий, вопрос строительства через европейские гранты недорогого, мобильного жилья для максимального количества временно перемещенных лиц", – рассказал Гордеев.

Он уточнил, что с этой целью "проинвентаризированы все недострои" в регионах. "Херсонщина, особенно в районных центрах, нуждается в постоянных кадрах – нам нужны педагоги, медики и другие специалисты социальной сферы, и мы планируем восполнить наш дефицит в кадрах таким образом", – резюмировал глава облгосадминистрации.

Напомним, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.