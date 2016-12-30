Украинский дипломат дал прогноз по расширению санкций США против России

Посол Украины в Финляндии считает, что американская сторона может объявить персонами "нон-грата" еще нескольких дипломатов

Американская сторона может объявить персонами "нон-грата" еще нескольких российских дипломатов. Такое мнение посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Скажем так, я могу только догадываться, не хочу спекулировать, но для меня совершенно очевидно, что у американской стороны есть очевидные свидетельства о том, что те или иные лица занимались деятельностью, которая несовместима с деятельностью дипломата. Поэтому, думаю, возможно ждать еще других лиц, которые могут быть объявлены персонами "нон-грата" и последующих санкций", – сказал Олефиров.

По его словам, по процедуре послу страны, дипломаты которой высылаются могут не объяснять причины высылки.

Также он отметил, что возможно американская сторону сделала россиянам поблажку, установив срок в который дипломаты должны покинуть США в 72 часа.

"Ссылаясь на дипломатическую практику, когда устанавливается 72 часа, на самом деле страна может объявить персоной "нон-грата" и требовать оставления территории страны в течение 24 часов. Очевидно, даже здесь американская сторона показала определенную "добрую волю", – добавил посол.

Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак. Влиятельные сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ. МИД России предложил президенту РФ Владимиру Путину в ответ выслать из страны 35 американских дипломатов, однако Путин решил не высылать американских дипломатов.