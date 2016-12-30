Украинский дипломат дал прогноз по расширению санкций США против России
Посол Украины в Финляндии считает, что американская сторона может объявить персонами "нон-грата" еще нескольких дипломатов
Американская сторона может объявить персонами "нон-грата" еще нескольких российских дипломатов. Такое мнение посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров высказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Скажем так, я могу только догадываться, не хочу спекулировать, но для меня совершенно очевидно, что у американской стороны есть очевидные свидетельства о том, что те или иные лица занимались деятельностью, которая несовместима с деятельностью дипломата. Поэтому, думаю, возможно ждать еще других лиц, которые могут быть объявлены персонами "нон-грата" и последующих санкций", – сказал Олефиров.
По его словам, по процедуре послу страны, дипломаты которой высылаются могут не объяснять причины высылки.
Также он отметил, что возможно американская сторону сделала россиянам поблажку, установив срок в который дипломаты должны покинуть США в 72 часа.
"Ссылаясь на дипломатическую практику, когда устанавливается 72 часа, на самом деле страна может объявить персоной "нон-грата" и требовать оставления территории страны в течение 24 часов. Очевидно, даже здесь американская сторона показала определенную "добрую волю", – добавил посол.
Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак. Влиятельные сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ. МИД России предложил президенту РФ Владимиру Путину в ответ выслать из страны 35 американских дипломатов, однако Путин решил не высылать американских дипломатов.
Вы сейчас просматриваете новость "Украинский дипломат дал прогноз по расширению санкций США против России". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии