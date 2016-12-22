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В МИД РФ едко прокомментировали исключение Савченко из ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7821/11_main.1482418077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/11_tn.1482418077.jpg Мнения Захарова напомнила, что Надежда вернулась из российского плена "живая и здоровая"

В МИД РФ едко прокомментировали исключение Савченко из ПАСЕ

Сегодня, 16:46

Захарова напомнила, что Надежда вернулась из российского плена "живая и здоровая"

Мария Захарова. Фото: ТАСС
Мария Захарова. Фото: ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова едко прокомментировала исключение народного депутата Надежды Савченко из делегации Украины в ПАСЕ.

"Верховная Рада исключила из украинской делегации ПАСЕ депутата Надежду Савченко. Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно продвигала", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что заочное избрание в депутаты ВР и включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой освобождения Надежды из российского плена.

"А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили. ПАСЕ безмолвствует" – добавила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №5572, об исключении Савченко из делегации Украины в ПАСЕ.

20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении Савченко из фракции "Батькивщина".
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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