В НАБУ на шикарный особняк не заработаешь: Сытник рассказал о зарплате и на что ее должно хватать

В Национальном антикоррупционном бюро невозможно заработать на особняк или разбогатеть. Об этом в интервью ТСН заявил председатель НАБУ Артем Сытник. По его словам, в бюро зарплаты детектива не хватит на приобретение жилья, но достаточно, чтобы взять кредит, чтобы купить квартиру.

"Например, зарплата детектива составляет около 40 тысяч гривен в месяц. На покупку жилья этого не хватит, на шикарный особняк ты здесь не заработаешь, но этого хватит на самое необходимое, то есть в НАБУ ты не разбогатеешь", – сказал Сытник, добавив, что "зарплата детектива – это стабильная возможность взять, например кредит. Каждую пятницу мне дают данные по НАБУ с управления внутреннего контроля, кто из наших сотрудников приобрел некое движимое-недвижимое имущество, и мы все это анализируем".

В то же время, Сытник рассказал, что успел приобрести за время работы главой НАБУ с зарплатой в размере 100 тысяч гривен. "Костюм примерно восемь тысяч гривен стоит. Обувь – Fellini. Часы не ношу. Но у меня есть одни часы – подаренный в 2004 году, как лучшему следователю в прокуратуре. В остальном, вы знаете, приобрел авто – корейское, KIA Sportage", – сказал он.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 49 производств по коррупции на государственных предприятиях. "Среди более чем трех сотен производств, которые сейчас расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касающиеся коррупции на государственных предприятиях (ГП). В поле зрения сыщиков находятся 35 государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли", – сообщает антикоррупционное ведомство.