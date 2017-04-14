В Украине под стражей находятся 300 россиян, – Лутковская

Сегодня, 21:45

Омбудсмен предложила российской коллеге навестить заключенных для оценки условий их содержания

Валерия Лутковская. Фото из открытых источников
Валерия Лутковская. Фото из открытых источников

Под стражей в Украине по состоянию на сегодня находятся около 300 граждан РФ, официальная Москва об этом уведомлена, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Валерия Лутковская.

Она сообщила, что отправила список данных лиц российской коллеге Татьяне Москальковой и предложила ей навестить их для оценки условий их содержания. "Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине, и которыми она может быть заинтересована как омбудсмен", – сказала Лутковская в эфире "5 канала" в пятницу.

Она также отметила, что обратилась о посещении 12-и украинцев, содержащихся под стражей в РФ, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко. По словам Лутковской, не сегодня ответа на данный запрос нет.

Ранее Лутковская рассказала о декларации с регламентом действий омбудсменов воюющих стран.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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