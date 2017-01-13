Ющенко назвал три главных угрозы Украины в 2017 году

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу "112 Украина" назвал три основных угрозы нашей стране в наступившем 2017 году.

"Область безопасности. Не имея нового формата переговоров, не принимая в союзники США и других, мы будем иметь эту угрозу. Второй блок – экономический. Я бы очень хотел, чтобы у правительства Гройсмана появился план для страны, который позволяет, начиная от 4-5%, двигаться и давать оптимизм. И третье – мне больно от того, что в нашей жизни все меньше и меньше украинского. Украинцы живут в резервации, где нам квотируют украинскую песню, сейчас будут квотировать украинский язык, квотировать украинский воздух. Мне это не нравится", – сказал он.

Напомним, ранее Ющенко также сказал, что у Украины пока нет четкого плана действий по противостоянию России.