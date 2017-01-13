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Ющенко назвал три главных угрозы Украины в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7880/28_main.1484313935.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/28_tn.1484313935.jpg Мнения По мнению экс-президента, сейчас украинцы живут в резервации

Ющенко назвал три главных угрозы Украины в 2017 году

Сегодня, 15:24

По мнению экс-президента, сейчас украинцы живут в резервации

Виктор Ющенко. Фото: zn.ua
Виктор Ющенко. Фото: zn.ua

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью телеканалу "112 Украина" назвал три основных угрозы нашей стране в наступившем 2017 году.

"Область безопасности. Не имея нового формата переговоров, не принимая в союзники США и других, мы будем иметь эту угрозу. Второй блок – экономический. Я бы очень хотел, чтобы у правительства Гройсмана появился план для страны, который позволяет, начиная от 4-5%, двигаться и давать оптимизм. И третье – мне больно от того, что в нашей жизни все меньше и меньше украинского. Украинцы живут в резервации, где нам квотируют украинскую песню, сейчас будут квотировать украинский язык, квотировать украинский воздух. Мне это не нравится", – сказал он.

Напомним, ранее Ющенко также сказал, что у Украины пока нет четкого плана действий по противостоянию России.
экономика, Украина, Ющенко, безопасность, угрозы, топ-3, 2017 год, резервация

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