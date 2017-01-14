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Жебривский объяснил, почему невозможна четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7882/81_main.1484420786.png http://www.segodnya.ua/img/article/7882/81_tn.1484420786.png Мнения По его словам, когда говорят о торговле с неподконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле

Жебривский объяснил, почему невозможна четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР"

Сегодня, 21:06

По его словам, когда говорят о торговле с неподконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле

Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала &quot;112 Украина&quot;. Фото: 112.ua
Глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина". Фото: 112.ua

Четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР" невозможна, пока открыта граница с РФ. Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Хочу сказать, что как таковой четкой и жесткой блокады невозможно провести в так называемых "ДНР"/"ЛНР". Блокада – это когда в кольце. На сегодня граница с Россией открыта. Это будет фактически блокада со стороны Украины", – заявил он.

По его словам, когда говорят о торговле с неподконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле.

"Первый вопрос: готовы ли мы на сегодняшний день отказаться от угля? Пока на сегодняшний день я не услышал по поводу того, из Южной Африки, или из других государств мы можем обеспечить или нет. Прошлым летом 2016 года Украина использовала на 20% больше угля, чем зимой 2015-2016. И в этой части нужно определиться, готовы ли мы перетерпеть", – отметил Жебривский.

Также он отметил, что в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения.

"Но это должно быть жестко, тогда запретить переход линии разграничения. Не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5-10 тыс. человек. Если делать, то делать. Готовы к этому? Думаю, что не готовы на сегодняшний день", – сказал Жебривский.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны боевых действий заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В этот раз блокада будет более серьезной, чем годами ранее.
ветераны, жебривский, ДНР, ЛНР

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