Жебривский объяснил, почему невозможна четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР"

Четкая и жесткая блокада "ЛНР/ДНР" невозможна, пока открыта граница с РФ. Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Хочу сказать, что как таковой четкой и жесткой блокады невозможно провести в так называемых "ДНР"/"ЛНР". Блокада – это когда в кольце. На сегодня граница с Россией открыта. Это будет фактически блокада со стороны Украины", – заявил он.



По его словам, когда говорят о торговле с неподконтрольными Украине территориями, то в первую очередь, речь идет об угле.



"Первый вопрос: готовы ли мы на сегодняшний день отказаться от угля? Пока на сегодняшний день я не услышал по поводу того, из Южной Африки, или из других государств мы можем обеспечить или нет. Прошлым летом 2016 года Украина использовала на 20% больше угля, чем зимой 2015-2016. И в этой части нужно определиться, готовы ли мы перетерпеть", – отметил Жебривский.



Также он отметил, что в случае блокады необходимо будет запретить переход линии разграничения.



"Но это должно быть жестко, тогда запретить переход линии разграничения. Не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5-10 тыс. человек. Если делать, то делать. Готовы к этому? Думаю, что не готовы на сегодняшний день", – сказал Жебривский.



Как сообщалось, 26 декабря ветераны боевых действий заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В этот раз блокада будет более серьезной, чем годами ранее.