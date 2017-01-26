Злобные клоуны: британский журналист – о схожести Путина и Трампа

Сегодня, 07:22

По мнению Померанцева, президенты легко могут сотрудничать между собой и также легко ссориться

Путин и Трамп. Фото: соцсети
Путин и Трамп. Фото: соцсети

Президент США Дональд Трамп, его российский коллега Владимир Путин и похожие на них политические лидеры пришли к власти на волне общественной ностальгии по старым временам, считает британский журналист, писатель и специалист по российской пропаганде Питер Померанцев.

В интервью НВ он отметил, что их выбирают люди, которых сложный современный мир, экономические вызовы и грядущая глобальная безработица заставляют искать простые решения.

"Выбирая авторитарных и радикальных лидеров, они уверены, что возвращают простое и понятное прошлое, а на самом деле уходят в фантазии", – объяснил Померанцев.

Он назвал Путина и Трампа карнавальными героями, которые под лозунгом возвращения к былому величию хотят разрушить привычные политические элиты.

"Их объединяет даже схожее чувство юмора и шутки ниже пояса. Через юмор на тему секса или пьянства они хотят прослыть "парнями из народа", но при этом остаются элитарными и решают свои авторитарные задачи", – рассказал журналист.

Померанцев также считает Путина и Трампа злобными клоунами, которые надевают маску ретро-националистов, но при этом любят анархию и хотят вполне современного мира, только без правил.

"Трамп в своей предвыборной кампании обещал отстаивать права простых людей и бороться с закостенелыми американскими финансовыми элитами – но сам к ним принадлежит. Путин открыто высмеивает международный порядок и права человека. Создает свои "правозащитные" организации, обвиняя Запад в нарушении прав человека в России. Принимает "анти-террористические" законы, которые на самом деле уничтожают в стране свободу слова", – заявил Померанцев.

Поэтому, считает Померанцев, они легко могут сотрудничать между собой и с такими же "панками" от большой политики как Рейджеп Эрдоган в Турции или Виктор Орбан в Венгрии – и также легко ссориться.

"Это большой вызов современному миру, где анархия будет только нарастать", – заявил Померанцев.
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