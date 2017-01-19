"Батькивщина" не намерена поддерживать изгнание Савченко из Комитета ВР

Постановление об исключении Савченко из Комитета не имеет смысла, так как регламентом такой механизм не предусмотрен, отметил нардеп

Фракция "Батькивщина" не видит оснований голосовать за исключение народного депутата из Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Игорь Луценко.

По его словам, постановление об исключении Савченко из Комитета не имеет смысла, так как регламентом такой механизм не предусмотрен.

"Я считаю, что это постановление не имеет никакого смысла, поскольку исключить по регламенту депутата из комитета, такого механизма не предусмотрено. Я не думаю, что тот скандал, который сейчас раздувают вокруг персоны Савченко, является объективным. Савченко является обычным депутатом. Если она депутат, она должна работать в комитете, это ее обязанность. Давайте тогда запретим ей вообще сюда заходить, в Верховную Раду", – сказал Луценко.

Он отметил, что хоть и не является сторонником действий и высказываний Савченко, но уверен, что состава госизмены в них нет.

"Если бы был состав государственной измены, я уверен, что давно бы уже было производство и куча политиков здесь бегали бы и это производство двигали дальше", – считает политик.

Он добавил, что фракция не видит оснований голосовать за исключение Савченко.

"Тем более, я сомневаюсь, что вообще этот зал способен дать больше 150 голосов за подобный юридический нонсенс", – добавил нардеп.

Напомним, вчера, 18 января, Регламентный комитет предложил Раде решить дальнейшую судьбу Савченко. Также Комитет направил обращение в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о проведении тайной встречи в Минске (Республика Беларусь) народного депутата

Кроме того, Комитет по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого Комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

После появления этой информации ряд политиков в Украине обвинил Савченко в государственной измене. Однако официально спецслужбы подобных обвинений в адрес нардепа не выдвигали.