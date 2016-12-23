Бюджет Украины 2017 был принят 21 декабря в 4:53. Нардепы так самоотверженно пожертвовали сном из-за нежелания работать в предпраздничную неделю и понимания, что им не удастся уйти на каникулы, пока проект о госбюджете не станет законом. Для окончательного принятия сметы осталась подпись президента.

Для того, чтобы узнать, каким будет бюджет Украины 2017 в цифрах – смотрите инфографику, которая приводится ниже по тексту.

ЧТО ПРИНЯЛИ. Под утро в Раду приехали президент Петр Порошенко и экс-премьер, лидер НФ Арсений Яценюк. В момент голосования бюджета Украины 2007 в зале находился и премьер Владимир Гройсман. В зале было многолюдно. Принятие госбюджета встретили аплодисментами. За бюджет Украины 2017 проголосовали 274 депутата при необходимых 226. Не голосовали за бюджет Украины 2017 в полном составе "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", заявляя об остаточном принципе финансирования медицины и недостаточном повышении пенсий. По словам министра финансов Александра Данилюка, представлявшего документ депутатам, он реалистичен. Среди приоритетов министр назвал рост обороноспособности и соцстандартов (у учителей зарплаты вырастут на 50%, у врачей — на 30%), целевую поддержку сельского хозяйства, строительство и ремонт дорог. Это произойдет за счет предполагаемого роста ВВП на 3—4%.

СОМНЕНИЯ. Эксперты сомневаются в таком большом оживлении экономики. "Никаких стимулов от государства для ускорения роста ВВП пока не заметно, — сказал "Сегодня" экономист Иван Никитченко. — Поэтому трудно прогнозировать рост ВВП более чем на 2%, скорее всего, он составит 1—1,5%, как в 2016-м. Прогноз по инфляции, если не будет существенной девальвации гривни, реален. Но без стабильной финподдержки от западных стран вполне возможно постепенное ослабление гривни до 28—29 грн/$". По его словам, доходы бюджета вырастут за счет небольшого роста ВВП, роста курса доллара и евро к гривне (многие сборы и акцизы зафиксированы в этих валютах), активизации внешней торговли (сборы с импорта и экспорта) и роста сбора налогов от повышения минзарплаты до 3,2 тыс. грн.

Если говорить о бюджете Украины 2017 в цифрах, президент Украналитцентра Александр Охрименко отметил, что главный источник роста доходов бюджета — увеличение акцизных сборов, что автоматически повлечет рост цен на спиртное, табак, топливо, а потом и на остальные товары: "Раскрутится инфляция до 15—16%, в итоге бюджет выполним, но только номинально".

По словам Никитченко, на самом деле роста соцстандартов не будет, ибо новая минзарплата в 3200 грн — это больше мера для детенизации экономики. "Из-за того, что минзарплаты "отвязали" от прожминимума, заметный рост доходов окажется только у самых низкооплачиваемых работников. Пенсия и прожминимум увеличится на 10%, то есть немного выше инфляции". А Охрименко главным недостатком бюджета назвал нереальный прожминимум — 1600 грн: "Очевидно, что за такие деньги человек прожить не может".

Бюджет Украины 2017 в цифрах

Работа ночью: создали ВСП и отменили пенссбор

Параллельно с бюджетом Украины ВР приняла ряд важных документов. Так, нардепы приняли закон о Высшем совете правосудия (ВСП), который по сути заменит Высший совет юстиции. Последний потеряет свои полномочия, и с вступлением закона в силу вопросами жизнедеятельности судей займется ВСП. Новый орган будет, к примеру, вносить представление о назначении судьи на должность, принимать решение об освобождении от нее, давать согласение на задержание и т. д.

Кроме того, ВР одобрила создание Финполиции, что предусматривает ликвидацию налоговой полиции. По идее этот орган заработает в 2017-м, о чем неоднократно говорили власти. Также нардепы дали "добро" за запуск единого реестра НДС. Теперь заявления на бюджетное возмещение налога будут вестись публично, что позволит возмещать НДС автоматически.

С легкой руки парламентариев в Украине будет создано и экспортно-кредитное агентство. Планируется разработать спецмеханизм обеспечения господдержки экспортеров, страхования рисков проведения операций, удешевления экспортных кредитов за счет ресурсов госбанков. По мненнию властей, это позволит в ближайшие годы увеличить объемы нашего экспорта.

Украинцев порадует решение нардепов об отмене 2%-ного пенсионного сбора при покупке валюты. По мнению экспертов, эта норма успокоит курс.

ЦЕНЫ. Бюджет Украины 2017 в цифрах показал, что основной удар по карману народа нанесут акцизы. Так, с 1 января 2017-го вырастет акциз на сигареты, пиво и крепкий алкоголь, что приведет к росту стоимости этих товаров. В частности, акцизный сбор на сигареты увеличится на 40%. Увеличится акциз и на дизтопливо — с 95 евро до 125,5 евро за 1000 л. Также на 20% вырастет сбор на ликеро-водочные изделия (до 126,96 грн/л 100% спирта). Еще на 12% увеличится акциз на пиво (до 2,78 грн/л), игристые вина (до 11,65 грн/л), крепленые вина (до 8,02 грн/л).

Бюджет Украины 2017 предполагает изменение размера ренты и за добычу полезных ископаемых. Ставка для добычи нефти из залежей до 5000 м уменьшается с 45% до 29% от стоимости товара, а для залежей свыше 5000 м — с 21% до 14%. Стоит отметить, что с 1 января 2018 года 5% от ренты будет направляться в местные бюджеты, а 95% — в общий фонд госбюджета. В Кабмине отметили: эта норма соответствует политике бюджетной децентрализации, но ее не запустят в 2017-м, ведь это разбалансирует бюджет.

Бюджет Украины 2017: траты на Кабмин выросли на 130%, на образование — на 23%

Если сравнить, как изменятся в будущем году по сравнению с нынешним годом расходы на содержание высших властных структур: Рады, президента, Кабмина, то окажется, что больше всего перепало правительству — смета на его содержание увеличена с 322,4 до 746,7 млн грн, или на 130%. На 63%, или почти на 300 млн грн, выросли расходы Администрации президента. Нардепам добавили 20%, в деньгах это тоже немало — 185 млн грн. На уровень инфляции (10%) подняли финансирование МВД (+4,4 млрд грн) и 4,6 млрд грн (на 7,7%) добавили Минобороны. Впервые за последние два года больше, чем силовикам, увеличили финансирование Минобразования (+6 млрд, или на 23% больше). На 3,7 млрд вырос бюджет Минздрава (+30%) и на 1,5 млрд (+56%) — бюджет Минкульта.