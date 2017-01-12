ТОП тезисов Трампа на пресс-конференции и мнения политиков (видео)

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января дал первую пресс-конференцию после того, как Барак Обама покинул пост. Трамп много говорил о России, вспомнил о компромате, который был ранее опубликован в СМИ, коснулся вопроса личных интересов в бизнесе и передаче предприятий в управление сыновьям, анонсировал введение новой системы здравоохранения и заявил, что граница с Мексикой будет "жесткой".

Тема Украины на пресс-конференции не поднималась, однако о ней напомнили одному из главных членов команды Трампа, кандидату на должность государственного секретаря Рексу Тиллерсону.

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О БИЗНЕСЕ

Трамп заявил, что готов управлять своим бизнесом и Белым домом одновременно, но с учетом того, чтобы в этом процессе не возник конфликт интересов. "Я действительно могу быть бизнесменом и президентом одновременно", – заявил он и рассказал, что недавно в Дубае ему было предложено соглашение на 2 миллиарда долларов, но он отказался от него, чтобы не возник конфликт интересов.

Как разъяснила представитель компании Дональда Трампа после его заявления, избранный президент вышел в отставку со всех постов в своей организации, юридически были приняты все меры, чтобы бизнес не мешал Трампу выполнять его обязанности. Но при этом было сообщено, что бизнес не будет продан, поскольку даже продажа компании привела бы к конфликту интересов и получению Трампом дохода, по крайней мере – получению активов от использования его имени, которое само по себе уже является брендом.

Фото: AFP

О РОССИИ

"Кнопки перезагрузки (в отношениях с Россией – ред.) нет, или мы найдем общий язык, или нет. Я надеюсь, что найдем общий язык, может и нет, это тоже возможно, но... Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях ", – заявил Трамп.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не пассивом. На самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия может действительно помогать нам бороться с ИГ, которое сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным. Надеюсь, что будут. Но также велик шанс, что этого не случится", – заявил Трамп, добавив, "вы думаете, что Хиллари более жестко относилась бы к Путину, чем я?"

"Что касается взлома, я думаю, что это была Россия. Но я думаю, что нас также взламывают другие страны и другие люди. Вероятно, Китай. Мы столкнулись с большим количеством хакерских атак. И вот что мы сейчас будем делать. У нас самые лучшие компьютерные умы. Мы соберем эти умы вместе и сформируем защиту", – сказал избранный президент и анонсировал новый "крупный доклад" о хакерских атаках, который разведслужба подготовит в течение 90 дней.

"Я легко мог бы заключать сделки с Россией, но понимал, что могут возникнуть конфликты. Так что нет ни займов, ни контрактов, ни отложенных сделок", – сообщил Трамп.

Фото: AFP

О КОМПРОМАТЕ

Трамп назвал компромат от спецслужб РФ "враньем больных людей". "Я видел эту информацию, я читал эту информацию перед этой встречей. Это абсолютно фейковая новость. Это подделанные материалы. Этого никогда не было, и это, как вы знаете, было сделано нашими оппонентами", – отметил он, назвав их "больными людьми".

Накануне телеканал CNN заявил, что во время встречи Трампа с руководителями разведслужб США на прошлой неделе ему были продемонстрированы материалы, что россияне имеют компромат лично на него. А издание Buzzfeed опубликовало полный текст документа в виде записей, написанных в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор – бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, Агентства нацбезопасности (АНБ) и Нацразведки США. ФБР называл этот источник "заслуживающим доверия".

О СЕКС-СКАНДАЛЕ

Также Трамп резко ответил на обвинения о развлечениях с проститутками в отеле Ritz Carlton в Москве. "Когда я выезжаю из страны – меня окружают охранники, меня окружают другие люди, я всегда им говорил: "В любом месте, если я уезжаю из страны – пожалуйста, будьте очень осторожны, потому что в ваших гостиничных номерах, не важно где вы будете, там будут камеры. Я не говорю о России конкретно, я отношу ее обычно к этой категории, но прежде всего я думаю что в ваших гостиничных номерах и в каких-то других непредсказуемых местах могут быть очень маленькие камеры, эти современные технологии, вы их не увидите, вы даже не будете знать, что они там. Поэтому будьте очень осторожны, иначе потом вы увидите себя по телевизору в новостях", – заявил Трамп и добавил, что в России был несколько лет назад, когда приезжал в Москву на конкурс "Мисс Вселенная".

Фото: AFP

О РЕФОРМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Трамп назвал реформу медицинского страхования Обамы "полным провалом". "Мы могли бы сидеть и ничего не делать. С политической точки зрения это было бы правильно. Сидеть сложа руки, критиковать. В 2017 году Obamacare бы рухнула", – сказал Трамп и пообещал после прихода к власти отменить систему медстрахования, внедренную при демократах. "Мы отменим ее и заменим новой. В один день. Это сложно. Но мы сделаем так, чтобы люди не разорились на этих огромных страховых платежах", – пообещал он.

"ОБАМА СОЗДАЛ ИГИЛ"

Будущий президент США обвинил своего предшественника Барака Обаму в пособничестве созданию террористической организации "Исламское государство". По убеждению Трампа, отчасти возникновение ИГИЛ является следствием политики администрации президента Обамы. "Эта администрация по сути создала ИГИЛ, уйдя не вовремя оттуда (Ближнего Востока – Ред.). Вследствии чего этот вакуум (ИГИЛ) создался там", – сказал Трамп.

О СТЕНЕ С МЕКСИКОЙ

"Я мог бы ждать где-то полтора года, пока не закончатся переговоры с Мексикой, которые начнутся сразу же, когда я зайду в офис. Но я не стану ждать Мы начнем строить. Мексика в той или иной форме покроет затраты на строительство этой стены", – заявил Трамп и добавил, что спор с Мексикой из-за стены не повлиял на его отношение к этой стране.

"Было опубликовано на прошлой неделе заявление, что Мексика не будет платить. Какая разница? Я хочу, чтобы строительство стены началось. Я уважаю правительство Мексики, я уважаю народ Мексики, я люблю народ Мексики, многие мексиканцы работают здесь, замечательные люди, феноменальные. Правительство у них замечательное. Я не обвиняю их в том, что они используют США. Хорошо бы, чтобы наши политики были такими мудрыми", – сказал он.

По словам Трампа, граница с Мексикой будет "жесткой". Он также посоветовал предпринимателям не переводить в Мексику производство, обещая ужесточить налоговую нагрузку за это.

МНЕНИЯ

Избранного президента США Дональда Трампа "гонят по коридору", который становится все уже, считает бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох. "Ох как за Трампа взялись. Гонят его по коридору. А коридор все уже и уже. Вот захоти Трамп теперь подружиться с Путиным, ан – нет. Тут же скажут: что, компромата испугался? Значит, правда! А может, он и вправду считает, что так для Америки лучше?" – написал Кох в Facebook.

По его словам, если компромат действительно существует, возникает вопрос о том, зачем его собирали на Лубянке. "Чтобы заставить Трампа пойти на уступки! Но теперь сам этот компромат ему и мешает это сделать! Вот же, блин, путинская многоходовочка! Сами себя наеб...ли. Рассмотрим другую версию: компромата – нет! Тогда какого черта вы вообще поддерживали Трампа (поддерживали, поддерживали – не отпирайтесь!), если у вас на него нет никаких рычагов давления? С чего вы взяли, что он лучше Клинтон?" – написал Кох.

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Пресс-конференция Трампа превратилась в попытку отмыться от якобы существующего в РФ на него компромата. Такое мнение озвучила шеф-редактор украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в эфире телеканала "112 Украина". По ее словам, пресс-конференция планировалась для того, чтобы Трамп рассказал о своих планах относительно внутренней и внешней политики США, но из-за появившейся информации о якобы наличии в РФ компромата на него направленность вопросов журналистов изменилась. "Пресс-конференция превратилась в какой-то степени в попытку Трампа отмыться от этих обвинений. Он нападал на медиа, сказал, что вся эта информация фейковая. Поэтому многие вопросы были именно об этом", – отметила Гонгадзе. Она уточнила, что относительно Украины речи не было, а также отвечая на соответствующий вопрос, он признал, что Россия вмешивалась в американские выборы, и допустил, что это могли быть и другие страны.

Как добавила Гонгадзе, Трамп заявлял, что мог бы управлять и бизнесом, и государством, только он мог бы с этим справиться, но не будет этого делать, бизнесом займутся его сыновья. "Интересно, что его дочь Иванка тоже будет одним из его важных советников, и она также избавится от своего бизнеса и переедет в Вашингтон. Поговаривают, что она будет работать в Белом доме. Я думаю, мы увидим много интересного от Трампа", – подытожила она.

Фото: AFP

Во время пресс-конференции Дональд Трамп дал понять, что налаживание американо-российских отношений является для него приоритетом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в комментарии "112 Украина". "Мы услышали, что несмотря на все обвинения, несмотря на информационные поводы о вмешательстве РФ в ход избирательной кампании в США, Трамп настроен на то, чтобы выстраивать совсем по-другому отношения с РФ. Насколько это будет влиять на ситуацию в Украине в том, что касается решения проблем и конфликта на востоке, – это открытый вопрос, но то, что он на это настроен, несмотря на все те упреки и обвинения, все те моменты, которые поднимались до этой пресс-конференции в плане информации, что что-то может быть использовано против него, – он дал понять, что для него приоритет – это налаживание отношений с Россией", – отметил Грищенко. Он добавил, что сейчас Украине очень важно понять, насколько можно выстраивать нашу государственную позицию, чтобы решения проблем, связанных с приоритетами администрации Трампа, не помешали долгосрочным интересам Украины как государства.

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Бывший посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас является директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, заявил в интервью "Радио Свобода", что для Украины важным является также то, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США. "Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что во времена его президентства Россия будет больше уважать США. Это позитивные вещи, и они важны для Украины", – заявил Хербст о выступлении Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

Также Хербст обратил внимание, что кандидат на должность государственного секретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что если бы они были у власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы решительнее. "Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет твердой, но мы не знаем этого точно. Я не знаю, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Рекса Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем. И я считаю, это была очень вдохновленное заявление", – добавил Хербст.

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Экс-министр МИД Владимир Огрызко в эфире "112 Украина" заявил, что что украинцам не нужно ожидать кардинальных изменений политики США относительно России. "Ранее тональность (Трампа. – Ред.) была однозначной, что он отменит санкции. Сегодня, после всех событий, признаки, что происходит переосмысление. Американская система принятия внешнеполитических решений – это не царь в России. Там другая система. И то, что сейчас мы видим, как поменял риторику и кандидат на пост госсекретаря и сам Трамп, говорит, что кардинальных изменений в политике США в отношении России, особенно после всех недавних обвинений, нам будет не нужно. Это дает шанс для нашей внешней политики", – считает он.

Напомним, Обама 10 января выступил в Чикаго с прощальной речью к американцам в качестве президента США. 20 января он передаст полномочия главы государства Трампу.