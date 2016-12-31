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Антикоррупционеры отчитались о возвращенных деньгах http://www.segodnya.ua/img/article/7848/82_main.1483144147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/82_tn.1483144147.jpg Политика В НАБУ отчитались про год работы: Вернули государству свыше 100 млн грн

Антикоррупционеры отчитались о возвращенных деньгах

Сегодня, 02:28

В НАБУ отчитались про год работы: Вернули государству свыше 100 млн грн

Артем Сытник, фото censor.net.ua
Артем Сытник, фото censor.net.ua

В Национальном бюро Украины отчитались о работе в течение 2016 года. Отмечают, что вернули Украине более 100 миллионов гривен и помешали хищению более чем 500 млн грн. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"В результате за последние 12 месяцев нам удалось вернуть государству более 100 миллионов гривен, а также помешать хищению более чем полмиллиарда. Сейчас детективы Антикоррупционного бюро вместе с прокурорами САП расследуют свыше 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесено с десяток приговоров. Мы понимаем, что в следующем году от нас ждут гораздо большего, и готовы к этому", – говорится в сообщении НАБУ.

В следующем году планируют создать территориальное управление НАБу в Одессе и Харькове.

"Убеждены, что Украина сделала первые серьезные шаги на пути выздоровления от коррупции – резонансные расследования НАБУ и САП, запуск электронного декларирования, внедрение системы госзакупок Prozorro, ограничения судейской неприкосновенности. Это весомый результат. Поэтому сейчас главное – не опускать рук, продолжать работу, чтобы положительные изменения стали необратимыми", – убеждены в НАБУ.
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Источник:

"Сегодня"

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