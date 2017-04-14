Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела Мартыненко – НАБУ

Сегодня, 17:06

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжат расследование.

Фото: novynarnia.com
Фото: novynarnia.com

Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского райсуда Киева об обязательстве НАБУ закрыть производство в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

"14 апреля Апелляционный суд города Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым, фактически, заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS (известное в СМИ как "дело Мартыненко")", – говорится в сообщении.

Поэтому детективы НАБУ продолжат расследование.

Как напомнили в Антикоррупционном бюро, уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП "НАЭК "Энергоатом" НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года. Во время расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро в связи с переплатой за приобретенное оборудования у чешского акционерного общества "Škoda JS". В расследуемой схеме задействованы иностранные компании.

В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи к восьми странам. Ответы на большую часть из них уже получены, подчеркивается в сообщении.

Ранее Николай Мартыненко заявил, что НАБУ занимается политическими преследованиями. Об этом заявил бывший народный депутат.
Украина, суд, мартыненко, НАБУ

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Источник:

УНИАН

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