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Арьев рассказал, за что в ПАСЕ критикуют Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7909/36_main.1485181177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/36_tn.1485181177.jpg Политика В то же время, по его словам, в Ассамблее отмечают улучшение ситуации в Украине по сравнению с 2014 годом

Арьев рассказал, за что в ПАСЕ критикуют Украину

Сегодня, 16:14

В то же время, по его словам, в Ассамблее отмечают улучшение ситуации в Украине по сравнению с 2014 годом

Владимир Арьев. Фото: &quot;Радио свобода&quot;
Владимир Арьев. Фото: "Радио свобода"

В Парламентской Ассамблеи Совета Европы Украину критикуют за несовершенное люстрационное законодательство. Об этом в эфире "112 Украина" заявил нардеп и председатель Постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украину критикуют за... высокий уровень коррупции, за то, что не реализованы в украинское законодательство люстрационные рекомендации Венецианской комиссии и то, что Украину побуждают к проведению электоральной реформы. Это те основные вещи, где нас критикуют. И еще один момент – это закон, который разрешает после того, как прошли выборы корректировать свои избирательные списки в той части кандидатов, которые в парламент еще не попали", – сообщил Арьев.

Однако он добавил, что в ПАСЕ отметили улучшение ситуации в Украине по сравнению с 2014 годом.

"Очень отметили проведение реформы, в частности судебной. И отметили улучшение ситуации в Украине, по сравнению с нашим стартом в 2014 году", – отметил Арьев.

Как известно, народного депутата Украины Георгия Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ.
Украина, коррупция, пасе, Арьев, люстрация

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Источник:

УНН

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