Аваков дал неожиданный прогноз по деоккупации Донбасса

По его словам, это не пропагандистское высказывание, это реальность, с которой вскоре придется столкнуться

В 2017 году перед пограничниками встанет задача выйти на международно-признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство будет рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – отметил глава МВД.

Арсен Аваков подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Ранее бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что оккупированная территория Донбасса и аннексированный Крым, скорее всего, вернутся под контроль украинских властей в 2018 году.