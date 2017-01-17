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Аваков дал неожиданный прогноз по деоккупации Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7890/28_main.1484655490.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/28_tn.1484655490.jpg Политика По его словам, это не пропагандистское высказывание, это реальность, с которой вскоре придется столкнуться

Аваков дал неожиданный прогноз по деоккупации Донбасса

Сегодня, 14:15

По его словам, это не пропагандистское высказывание, это реальность, с которой вскоре придется столкнуться

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

В 2017 году перед пограничниками встанет задача выйти на международно-признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство будет рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – отметил глава МВД.

Арсен Аваков подчеркнул, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

Ранее бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что оккупированная территория Донбасса и аннексированный Крым, скорее всего, вернутся под контроль украинских властей в 2018 году.
Крым, Донбасс, Аваков, госпогранслужба, деоккупация

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"Сегодня"

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Презентация будет проходить в закрытом режиме

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