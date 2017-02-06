Аваков в среду представит Кабмину кандидатуру на пост главы Нацполиции

Сегодня, 23:45

Министр МВД надеется, что его предложение будет поддержано

Арсен Аваков, фото ukr-online.com
Арсен Аваков, фото ukr-online.com

Министр внутренних дел Арсен Аваков в среду, 8 февраля,  представит Кабмину кандидатуру на пост главы Нацполиции Украины. Об этом сообщает "Еспресо. tv".

"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", – сказал Аваков.

Отметим, Комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины.
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