Аваков в среду представит Кабмину кандидатуру на пост главы Нацполиции

Министр МВД надеется, что его предложение будет поддержано

Министр внутренних дел Арсен Аваков в среду, 8 февраля, представит Кабмину кандидатуру на пост главы Нацполиции Украины. Об этом сообщает "Еспресо. tv".

"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", – сказал Аваков.

Отметим, Комиссия рекомендовала министру внутренних дел Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины.