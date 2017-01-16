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Байден, бай-бай: зачем соратник Обамы приехал в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7887/8_main.1484577036.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/8_tn.1484577036.jpg Политика Вице-президент США говорил о Минских соглашениях. Эксперт: его визит — сигнал Трампу

Байден, бай-бай: зачем соратник Обамы приехал в Украину

Сегодня, 17:25

Вице-президент США говорил о Минских соглашениях. Эксперт: его визит — сигнал Трампу

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня состоялся шестой по счету визит в Украину вице-президента США Джо Байдена, официально политик прилетел встретиться с украинским лидерами, выразить им поддержку, а также отметить 25-летие установления дипломатических отношений между странами. Для Байдена этот визит последний в статусе вице-президента — уже в эту пятницу, после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, заканчивается срок полномочий Байдена в составе администрации Барака Обамы. "Сегодня" проанализировала заявления американского политика и узнала, что его визит значит для Украины. 

Самолет Байдена приземлился в аэропорту "Борисполь" еще затемно. У трапа политика встретили представители украинского МИД со столичным мэром Виталием Кличко. Не обошлось и без традиционного каравая. Сразу после этого политик отправился на встречи с первыми лицами Украины: сначала с премьером Владимиром Гройсманом, а потом и с президентом Порошенко. Прием в Кабмине ранним утром прошел в закрытом режиме, и на нем присутствовали первый вице-премьер и глава МЭРТ Степан Кубив, глава Минфина Александр Данилюк, министр Кабмина Александр Саенко и посол США в Украине Мари Йованович. Далее американского политика чествовали уже у президента на Банковой, но и там встреча была закрытой — Петр Порошенко и Джо Байден ограничились только совместным заявлением.

Вице-президент США в своем прощальном слове позитивно оценил реформы, в том числе сотрудничество с МВФ, национализацию "ПриватБанка", запуск е-декларирования, работу НАБУ и САП. Кроме того, Байден призвал украинцев, несмотря на все "подножки" РФ, сохранять веру в Минский процесс как в единственный вариант урегулирования конфликта на Донбассе. "Американцы, в том числе почти 1 млн американцев украинского происхождения, понимают, что от вашего успеха зависит многое, не только для украинцев, но и для Европы и США. Надеюсь, что будущая администрация США также будет вашим поклонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе. Но вы знаете: никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас", — сказал Байден.

По мнению политолога Вадима Карасева, основная цель визита Байдена — еще раз напомнить о важности выполнения Минских соглашений: "В его заявлении между строк читается: выполняйте "Минск", проголосуйте законы, и все будет в порядке. Потому что, в отличие от администрации Обамы, которая взяла шефство над Украиной после Майдана, администрация Трампа не имеет к нам эмоциональной привязанности".

А вот по словам политолога Владимира Фесенко, визит имеет чисто символическое значение — это дань уважения Украине. "Байден и руководство США таким образом — в виде прощального визита — подтверждают, что Украина была и остается одним из приоритетов американской политики. Это, скорее, сигнал Трампу, что сотрудничество нужно продолжать", — считает политолог Владимир Фесенко.

При этом его коллега Тарас Березовец считает, что причин визита Байдена в Украину три: "Первая — подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко — Байден. Вторая — передача украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу. Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении РФ и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. И третья — Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке США в 2020 году. Поэтому он оставляет на будущее самые важные кейсы своего вице-президентства. Украинский — в числе главных".

Ядерное оружие в обмен на санкции

Также в своем официальном заявлении Джо Байден не обошел вниманием и санкции против РФ: "Вместе с нашими партнерами из ЕС и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны действовать, пока Россия полностью, подчеркиваю — полностью, не выполнит свои обязательства по "Минску". По его словам, санкции, связанные с Крымом, должны сохраняться, пока РФ не вернет его Украине. Напомним, двумя днями ранее "прощальный подарок" Кремлю сделал уходящий с поста Барак Обама — продлил еще на год санкции против РФ. Правда, новый президент Трамп уже поставил их под сомнение: мол, санкции оставят на какое-то время, но готовы обменять их на уменьшение ядерного арсенала. "Ядерное разоружение выбрано для проверки РФ на готовность сотрудничать, если она пойдет на компромисс — санкции будут сняты", — считает политолог Вадим Карасев.
США, Крым, Донбасс, Порошенко, Байден, минские договоренности

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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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