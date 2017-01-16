Байден об Украине: Никто не может выполнить тяжелую работу за вас

Вице-президент США Джозеф Байден сегодня прибыл с прощальным визитом в Украину. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко он призвал украинскую власть продолжать реформы.

"Американцев и украинцев связывают тесные узы – у нас есть общие ценности и надежды на будущее. Американцы, в том числе почти 1 млн американцев украинского происхождения, понимают, что от вашего успеха зависит многое – не только для украинцев, но и для Европы и США. Если вы сможете продолжать свое движение вперед, то не только вы получите более открытое, более демократическое, более благополучное будущее, которое заслуживает народ Украины, но и обеспечите поддержку и единство международного общества. Надеюсь, что будущая администрация также будет вашим поклонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе. Но вы знаете: никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас. Только украинский народ", – сказал Байден.

Вице президент США подчеркнул, что руководство и народ Украины должны поставить нужды страны выше узких личных интересов.

"Необходимо поставить общее благо выше местечковых предвзятостей и мелочных достижений. Это касается всех: членов правительства Украины, депутатов Верховной Рады, которые присягнули служить народу Украины, судей, которые взяли на себя ответственность вершить правосудие на основаниях справедливости, представителей СМИ, гражданского общества и обычных граждан, чья работа состоит в том, чтобы требовать ответственности от тех, кто находится во власти. Каждый из вас должен ответить на вызов истории и наконец построить объединенную демократическую Украину, которая сможет выдержать испытание временем", – заявил он.

Байден отметил, что как государство Украина приняла много сложных решений, а впереди будет еще много сложных политических выборов. Но, по его словам, нельзя отрицать того движения вперед, которое сделала Украина после Майдана.

Вице-президент США позитивно оценил реформы в экономике и политике Украины, в том числе сотрудничество с МВФ, национализацию ПриватБанка, е-декларирование, работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Очень важно, чтобы вы и в дальнейшем укрепляли все свои антикоррупционные ведомства и искоренили тех, кто хочет вернуть Украину к кумовству и клептократии. Благодаря этим жизненно важным шагам ваша экономика снова растет. Но впереди еще много работы, чтобы Украина, наконец, реализовала свой потенциал динамичной и современной экономики. Продолжайте сотрудничать с МВФ, чтобы провести жесткие реформы, которые обеспечат стойкость экономики Украины. Продолжайте очищение банковской системы. Проводите реформы в энергетическом секторе, чтобы устранить зависимость Украины от российского газа. Работайте над прозрачной приватизацией государственных предприятий, создавайте бизнес-среду с ответственной нормативно-правовой системой, которая сделает Украину привлекательной для инвестиций. Это будет нелегко. Мы знаем, что это будет нелегко. Но и то, что вы уже сделали, было нелегко", – заявил Байден.

Как отметил американский политик, Украине приходится бороться против "раковой опухоли коррупции", которая продолжает разъедать демократию изнутри, и против безостановочной агрессии со стороны Кремля.

"Постоянные попытки России подорвать ваш успех, вашу безопасность, ваш суверенитет и территориальную целостность различные: это и атаки лже-пропаганды, попытки дестабилизировать вашу экономику. Украина, как и каждая страна Европы, имеет право определить свой собственный путь. Но Россия стремится помешать этому. Поэтому международная общественность должна стоять как один против агрессии и практики принуждения", – сказал он.

Как сообщалось, Джо Байден сегодня прилетел в Украину с официальным визитом. Сначала вице-президент США встретился с премьер-министром Гройсманом, а позже – с президентом Порошенко.