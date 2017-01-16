Байден обратился к украинцам

Вице-президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве обратился к украинскому народу.

"Я хочу призвать народ Украины. Продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права. Продолжайте борьбу с коррупцией. Настаивайте на прозрачности. Расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения. Россия на протяжение последних 10 лет использовала другое оружие внешней политики – она использует коррупцию как инструмент принуждения против Украины, чтобы Украина оставалась уязвимой и зависимой. Поэтому проводите реформы, чтобы искоренять коррупцию. Мы говорим не только о хорошем управлении – речь идет о самосохранении. Это крайне важные вопросы национальной безопасности", – сказал он.

По словам Байдена, невероятная энергия и энтузиазм молодежи Украины дает ему большие надежды на будущее: "У меня нет сомнений, что они будут вдохновением для достижения успехов в Украине, чтобы создать Украину, которую они хотят иметь".

"Для меня было большой привилегией поддерживать Украину на протяжение последних 25 лет – сначала когда я был сенатором, а позже – вице-президентом. Вы воодушевляли меня. Храбрые украинцы, которые никогда не оставляли надежд на лучшее будущее. Народ, который встает каждое утро и работает на благо демократической объединенной Украины. Если вы сможете продолжать домогаться движение вперед, если вы будете продолжать много работать и делать выбор, который поставит Украину прежде всего, я вам гарантирую, что американский народ поддержит вас. Следующий год будет очень и очень сложным. Год, который покажет результат", – подытожил он.

Как сообщалось, Джо Байден сегодня прилетел в Украину с официальным визитом. Сначала вице-президент США встретился с премьер-министром Гройсманом, а позже – с президентом Порошенко.