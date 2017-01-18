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Байден в Давосе призвал поддерживать Украину в борьбе с РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7894/83_main.1484748863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/83_tn.1484748863.jpg Политика Американский политик обратился к мировым лидерам помочь Украине в ее европейских стремлениях, которым мешает Россия

Байден в Давосе призвал поддерживать Украину в борьбе с РФ

Сегодня, 16:14

Американский политик обратился к мировым лидерам помочь Украине в ее европейских стремлениях, которым мешает Россия

Джо Байден. Фото: AFP
Джо Байден. Фото: AFP

Вице-президента США Джозеф Байден призвал мировое сообщество к помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Об этом он сказал во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передает NewsOne.

Он обратился к мировым лидерам помочь Украине в ее европейских стремлениях, которым мешает Россия.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, которая сопротивляется российской агрессии и идет по своему европейскому пути", – сказал Байден

Байден подчеркнул, что США остаются союзником для всех партнеров по НАТО: "нападение на одного является нападением на всех".

Также американский политик считает принцип территориальной целостности одной из основных норм международных отношений.

Как сообщалось, Джо Байден в Давосе обвинил Россию и ряд других государств в стремлении подорвать либеральный международный порядок. Также он указал на важность НАТО в связи с действиями России.

Также во время визита Байдена в Киев он заявлял, что США вместе со своими партнерами – ЕС и "Большой семеркой" – дали понять, что санкции против России должны продлиться, пока РФ полностью не выполнит свои обязанности по Минским договоренностям, а также пока не вернет Крым Украине.
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