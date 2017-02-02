Трампа информируют о ситуации на востоке Украины
По словам Спайсера, президент США в курсе всех событий
Президента США Дональда Трампа информируют о ситуации на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "УНН" со ссылкой на Fox News.
"Президента держат в курсе. Для этого есть Совет национальной безопасности, команда по национальной безопасности ", – сказал Спайсер.
Он также отметил, что американская администрация сообщит, в случае, если получит новые данные о ситуации.
Напомним, что 29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.
В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
Сегодня утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО. Днем в МОУ заявили, что Авдеевка и Красногоровка – две самые горячие точки АТО.
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