Трампа информируют о ситуации на востоке Украины

Сегодня, 00:17

По словам Спайсера, президент США в курсе всех событий

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президента США Дональда Трампа информируют о ситуации на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает "УНН" со ссылкой на Fox News.

"Президента держат в курсе. Для этого есть Совет национальной безопасности, команда по национальной безопасности ", – сказал Спайсер.

Он также отметил, что американская администрация сообщит, в случае, если получит новые данные о ситуации.

Напомним, что  29 января боевики предприняли попытку штурма авдеевской промзоны. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже штурм с целью оттеснить украинские подразделения. С тех пор в Авдеевке не прекращаются боевые действия.

В Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Сегодня утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО. Днем в МОУ заявили, что Авдеевка и Красногоровка – две самые горячие точки АТО.
США, Белый дом, власть, угрозы, данные, действия, авдеевка, на востоке Украины, противник, горячие точки, Красногоровка, президент США, ГРАДы, Спайсер
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Трампа информируют о ситуации на востоке Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Совет Европы / Фото: sii.org.ua

Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки

Вчера, 23:49

Делегация обратила внимание на гуманитарный кризис в районе Авдеевки и Ясиноватой

Донбасс

Боевики обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки, фото ZN.ua

Боевики обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки

Вчера, 23:19

Интенсивность обстрелов увеличилась

Днепр

Везут продукты и технику. Фото: пресс-служба ОГА

В Днепре собирают помощь для жителей Авдеевки

Вчера, 23:16

В Донецкую область отправили первые фуры, груженные продуктами, питьевой водой и необходимыми вещами

Донбасс

В Авдеевке отправляют "общественную" помощь. Фото: пресс-центр АТО

По всей стране открылись пункты сбора помощи жителям Авдеевки

Вчера, 22:40

Первые рейсы "общественной" помощи уже "поехали" в самую горячую точку в зоне боевых действий

Донбасс

Павел Жебривский, фото Depo.ua

Жебривский заявил о начале переговоров по установлению "режима тишины" на Донбассе на 2 февраля

Вчера, 22:15

На данный момент половина Донецка, Макеевка и Ясиноватая остаются без воды

Донбасс

Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться - Хуг, фото rusvesna.su

Ситуация в районе Авдеевки может ухудшиться - Хуг

Вчера, 21:59

В ОБСЕ призвали обе стороны провести отвод вооружений

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования