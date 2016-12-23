Береза заявил, что не заменяет Савченко в ПАСЕ

Народный депутат Борислав Береза заявил, что информация о том, что он заменит нардепа Надежду Савченко в составе украинской делегации в ПАСЕ после ее исключения, не является корректной, передает телеканал "112 Украина".

"Я не заменяю Надежду Савченко. Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", – заявил Береза.

Напомним, ранее нардеп Анна Гопко сообщила, что после исключения нардепа Надежды Савченко из делегации в ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.