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Береза заявил, что не заменяет Савченко в ПАСЕ http://www.segodnya.ua/img/article/7826/21_main.1482526626.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/21_tn.1482526626.jpg Политика На место Надежды Савченко выберут другого депутата

Береза заявил, что не заменяет Савченко в ПАСЕ

Вчера, 22:56

На место Надежды Савченко выберут другого депутата

Береза заявил, что не заменяет Савченко в ПАСЕ, фото 112 Украина
Береза заявил, что не заменяет Савченко в ПАСЕ, фото 112 Украина

Народный депутат Борислав Береза заявил, что информация о том, что он заменит нардепа Надежду Савченко в составе украинской делегации в ПАСЕ после ее исключения, не является корректной, передает телеканал "112 Украина".

"Я не заменяю Надежду Савченко. Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", – заявил Береза.

Напомним, ранее нардеп Анна Гопко сообщила, что после исключения нардепа Надежды Савченко из делегации в ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.
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