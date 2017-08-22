"Бешеный пес": глава Пентагона едет в Украину говорить о реформах, а вот летальное оружие подождет

На празднование 26-й годовщины Независимости в Украину съезжается рекордное количество высокопоставленных иностранных гостей. В Киеве ожидают министров обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, и замминистра обороны Великобритании. Впервые за десять лет приедет и глава американского Пентагона Джеймс Мэттис. В 2007 году как раз накануне печально известного Бухарестского саммита НАТО, где Киеву отказали в ПДЧ, с визитом в Украине был Роберт Гейтс – министр при Джордже Буше-младшем. Сначала Мэттис примет участие в параде на Крещатике, а потом уже в Администрации президента проведет переговоры с Петром Порошенко. Наверняка министр обороны США поинтересуется ходом реформ в секторе нацбезопасности и обороны, в частности в "Укроборонпроме", и выполнением ежегодной программы по сотрудничеству с НАТО. Планируется подписание нескольких двусторонних соглашений о военно-техническом и сотрудничестве в научно-исследовательских разработках. А вот о предоставлении летального оружия говорить пока рано. По словам экспертов, решение даже не выносилось на обсуждение Совета нацбезопасности. А без его согласия Трамп не сможет подписать соответствующее решение.

Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину согласовали во время первой встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом в Вашингтоне в конце июня. Там же украинский президент впервые повидался и с самим Мэттисом и переговоры, судя по всему, оказались не менее символичными, чем завтрашний визит отставного генерала. Во-первых, по словам Порошенко, встреча с Джеймсом Мэттисом произвела впечатление даже эмоционально – когда на лестнице здания оборонного ведомства США звучал гимн Украины, развевался флаг Украины и в почетном карауле были представители всех родов войск США. И еще одна важная деталь: в кабинете Мэттиса в Пентагоне есть часы из восьми или десяти точек мира, по центру – часы, указывающие время по Киеву.

В Украину американский министр обороны приезжает как раз на День Независимости Украины. Как уже писал "Сегодня", это своего рода символизм, который так любит президент РФ, который даже выборы президента России перенес на день аннексии Крыма 18 марта. То, что Мэттис примет участие в параде на Крещатике, не только проявление поддержки США Украины, но и своего рода большой "привет" Владимиру Путину.

"Я собираюсь пойти на парад в День Независимости, и я планирую встретиться с президентом Порошенко и министром обороны Полтораком, и подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку их суверенитета и территориальной целостности и дать советы по наращиванию потенциала своих сил", – заявил накануне визита в Украину глава Пентагона. Мэттис напомнил, что вместе с ним в торжествах по случаю Независимости будет участвовать и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а это значит, что приоритет в решении украинских проблем отдается дипломатическим методам. "Как и во многих других местах в мире, сейчас я поддерживаю дипломатическое руководство, усилия госсекретаря Тиллерсона, чтобы работать с нашими союзниками по НАТО и Украиной и продолжать настаивать на выполнении Россией обязательств по Минским соглашениям. И это включает немедленное прекращение огня, вывод тяжелого оружия и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", – подытожил министр обороны США.

От Волкера украинская сторона надеется услышать подробности его первой встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым 21 августа в Минске. Их переговоры проходили в режиме полной секретности и закрытости, а скудные подробности появились лишь в российской прессе – им свой короткий комментарий дал лично Сурков. "Приверженность Минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации... Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее... Хорошая встреча", – заявил помощник президента России.

От визита Мэттиса мы ждем подписания ряда важных соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере. Ни в Минобороны, ни в Администрации президента не раскрывают подробностей содержания этих документов, мол, все узнаете 24 августа. Но еще в конце июня в интервью центральным украинским телеканалам сразу после своей первой встречи с Трампом Порошенко заявлял, что была достигнута договоренность о завершении подготовки соглашения о военно-техническом сотрудничестве, сотрудничестве в научно-исследовательских разработках и многих других направлениях. "Это абсолютно четкие и конкретные соглашения, беспрецедентные, которые Украина никогда не имела в наших отношениях с США", – говорил Порошенко.

По информации источников "Сегодня" в украинских дипкругах, двусторонние соглашения, которые Украина и США намерены подписать, касаются взаимных оборонных закупок и обмена оборонными технологиями. "Еще накануне визита украинской делегации в Вашингтон, где Порошенко встретился с Трампом, украинская сторона составляла список того, в чем нуждается наша оборонка, в частности – наши Вооруженные силы. И этот список передали лично Мэттису", – сказал "Сегодня" источник в украинских дипкругах. Также наверняка США продолжат оказывать материально-техническую помощь в подготовке ВСУ (на эти цели с начала 2014 года Штаты потратили $600 млн). Об этом, кстати, шла речь во время визита и.о. зампомощника министра обороны США Лауры Купер 26 июля в Киев.

Ходят слухи, что до Дня Независимости США могут объявить о предоставлении Украине летального оружия. Об этом в своем Facebook накануне писала и шеф-редактор украинской службы "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе.

Но эксперты скептически оценивают такую возможность. "Мое понимание, что старшие советники президента Трампа по вопросам нацбезопасности поддерживают отправку Украине летального оборонительного оружия. Однако я не думаю, что (окончательное – Авт.) решение уже принято. Визит министра обороны Мэттиса мог бы стать подходящим поводом для принятия такого решения, но это не значит, что это произойдет в ближайшее время", – сказал "Сегодня" бывший посол США в Украине Джон Хербст.

С ним соглашается и научный сотрудник Немецкого Фонда Маршалла в США Николас Буше. По его словам, США пока не приняли решение о поставках Украине летального оружия. "Конечно, больше шансов на то, что Трамп, в отличие от Обамы, это сделает. Но все равно нужно, чтобы президент подписал это решение. Это может произойти, но не сейчас. Также, возможно, все дело в том, что за последние несколько недель его советники сосредоточились на работе над ситуацией в Афганистане (вчера США представили свою стратегию по Афганистану – Авт.)", – сказал "Сегодня" Николас Буше.

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков напоминает, что на сегодняшний день решение о предоставлении Украине летального оружия передано старшим советникам, а потом будет вынесено на обсуждение Совета нацбезопасности (СНБ). Но, по словам аналитика, даже если бы такое решение было принято, Минобороны США должны были бы объявить тендер. К примеру, когда Обама в конце сентября 2014 года дал согласие на поставку контрминометных радаров, Украина их получила лишь в ноябре спустя полтора месяца.

"Еще вопрос, что это за старшие советники? Может, это старшие советники Трампа? Или может решение о предоставлении летального оружия уже рассматривает Макмастер со своими специалистами? Но в любом случае перед решением президента вопрос выносится на обсуждения СНБ. Да, в прошлую пятницу было заседания СНБ, но есть сомнения, что на нем Украину обсуждали. Потому что основным вопросом был Афганистан и стратегия по Южной Азии. А без обсуждения вопроса на уровне СНБ никто такого решения принимать не будет. А когда вопрос вынесут на СНБ докладчиком, скорее всего, будет Фиона Хилл (директор по Европе и РФ в СНБ – Авт.) – она не является большим сторонником концепции, что предоставление Украине летального вооружения поможет", – сказал "Сегодня" Николай Белесков.