Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма – Фийон

Сегодня, 10:27

По его мнению, единственный путь выйти из кризиса – организовать международную конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН и вместе найти решение

Франсуа Фийон, фото AFP
Франсуа Фийон, фото AFP

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон считает, что в ситуации с оккупированным Крымом следует не забывать о праве народов на самоопределение. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, передает "Украинская правда".

"Мы должны уважать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважение к границам и международному праву и право на самоопределение", – заявил Фийон.

По словам кандидата в президенты, Крым – это исторически, культурно и лингвистически русская территория.

"Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма, этого никогда не случится", – отметил Фийон.

По его мнению, единственный путь выйти из кризиса – организовать международную конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН и вместе найти решение.

Напомним, другой кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает за признание оккупированного Крыма российским.

Как известно, в марте 2014 года после ввода военных и проведения так называемого "референдума" Россия незаконно аннексировала Крым. В ответ на такие действия западные страны ввели санкции против РФ.
россия, Украина, Франция, Крым, фийон

Вы сейчас просматриваете новость "Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма – Фийон". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Ашот Джазоян. Фото: facebook.com/Mediakongress

Секретарю Союза журналистов РФ запретили въезд в Украину

Сегодня, 09:52

Представителю журналистской организации России вменяют незаконное посещение Крыма 

Крым

Строительство Керченского моста. Фото: most.life

В Крыму предрекли массовое переселение россиян на полуостров

Сегодня, 09:11

По мнению чиновника, после запуска моста через Керченский пролив полуостров ждет настоящий бум переселения

Крым

Ялта. Фото: АйдавКрым

В Крым прибыла делегация из Италии

Сегодня, 08:30

Отмечается, что всего на Ялтинский форум прибудут более 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и общественников из более 40 стран мира

Мир

Лидерами президентской гонки во Франции являются Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Франсуа Фийон. Фото: politeka.net

Президентские выборы во Франции: тройка лидеров и прогнозы для Украины

Сегодня, 07:07

Эксперты сходятся во мнении, что Марин Ле Пен пройдет во второй тур, но выборы проиграет

Мир

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон и Ле Пен сохраняют лидерство в предвыборной гонке во Франции

Вчера, 11:22

Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля

Политика

Сергей Кислица. Фото: Sergiy Kyslytsya/Twitter

РФ стремится уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей Крыма – Украина в ООН

Вчера, 09:19

По словам Сергея Кислицы, оккупационная власть совершает массовые и систематические нарушения прав человека

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования