Бессмертный о покушении на Геращенко: РФ может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм

Он подчеркнул, что РФ после относительного спокойствия в Сирии прибегла к другому способу дестабилизации ситуации, в частности в Украине

Россия в своей деструктивной деятельности в мире может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм, чем можно считать недавнее покушение на нардепа Антона Геращенко. Такое мнение высказал экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает телеканал "112 Украина".

"Если судить по той процедуры, которая существует и исходить из того, что СБУ – это серьезный орган, который не имеет права просто так бросать в воздух слова, то сейчас надо ожидать подтверждения того, что было сказано. Это значит и материалы, и передача дела в суд и так далее... Я не вижу большой разницы между государственным терроризмом, который осуществляла РФ по отношению к Сирии, Украине, Молдавии, и индивидуальным терроризмом. Российская сторона может использовать любой. Вопрос еще, насколько это российский след. Это прояснится в ходе того, когда будет проведено следствие", – сказал он.

"Я давно знаю Василия Грицака, как человека. К нему можно иметь претензии относительно организационных способностей, но оперативник он очень хороший. И это не тот человек и не тот генерал, который может позволить себе выйти и "трепаться" без повода", – добавил Бессмертный.

Он подчеркнул, что РФ после относительного спокойствия в Сирии прибегла к другому способу дестабилизации ситуации, в частности в Украине.

"Дело здесь не в Геращенко, в Бессмертном, а в инструментах, которые используются. Я уже говорил, что как только закончится сирийская проблема, мы будем иметь примеры индивидуальных вещей. И это кто-то сделал, чтобы показать российский след, это уже не имеет никакого значения. Опасность жизни и угроза обострения конфликта висит над миром. Если мы не опомнимся и не начнем работать и в глобальном и в внутренне-украинском вопросе вокруг безопасности гражданина, то нас будут "пользовать", – подытожил он.

Ранее в СБУ заявили, что вечером 20 января было предотвращено покушение на Геращенко. Сообщалось, что задержаны два наемника, которые планировали взорвать авто нардепа. 21 января Шевченковский районный суд арестовал двух задержанных на два месяца без права внесения залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины.