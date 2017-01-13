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Будущий глава ЦРУ: Россия вторглась в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7878/43_main.1484268726.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/43_tn.1484268726.jpg Политика Майкл Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину

Будущий глава ЦРУ: Россия вторглась в Украину

Сегодня, 06:51

Майкл Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину

Майк Помпео. Фото: AFP
Майк Помпео. Фото: AFP

Майкл Помпео заявил, что "Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию" .

Кандидат на должность директора ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину, передает Корреспондент.net со ссылкой на USA Today.

"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению Исламского государства", – сказал Помпео.

Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, что Москва стоит за кибератакми с целью повлиять на американские выборы.
ЦРУ, Майкл Помпео

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