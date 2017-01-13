Будущий глава ЦРУ: Россия вторглась в Украину
Майкл Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину
Майкл Помпео заявил, что "Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию" .
Кандидат на должность директора ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину, передает Корреспондент.net со ссылкой на USA Today.
"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению Исламского государства", – сказал Помпео.
Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, что Москва стоит за кибератакми с целью повлиять на американские выборы.
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