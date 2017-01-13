"Было бы удивительно, если бы ФСБ не имело компромата на Трампа", – Аслунд
По политике в отношении России Трамп и Флинн будут стоять против Тиллерсона и Мэттиса, считает эксперт
Конгресс США может расширить программу помощи для Украины и усилить ее военные компоненты. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.
"Как и в случае с санкциями против России, которые Конгресс может ввести специальным законодательством, если их отменит Трамп, также Конгресс может расширить программу помощи США для Украины и усилить ее военные компоненты", – считает Аслунд.
По его словам, на политику Трампа по России скорее будет больше влиять его советник по вопросам нацбезопасности Майк Флинн.
"Первоначальное впечатление такое, что по политике в отношении России Трамп и Флинн будут стоять против Тиллерсона (кандидат на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон – Авт.) и Мэттиса (кандидат на должность главы Пентагона Джеймс Мэттис – Авт.). Изначально Трамп и Флинн, скорее всего, будут доминировать", – считает эксперт.
Что касается компромата ФСБ на Трампа, который "вылили" в сеть и опровергли его подлинность, то, по словам Аслунда "учитывая, как русская разведка работает и стиль жизни Трампа, было бы удивительно, если бы ФСБ не имело серьезного компромата против Трампа".
Напомним, США обвиняют РФ в хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы. Также в США обсуждают возможные связи Трампа с РФ, в том числе якобы наличие на него компромата. Сам Трамп опроверг, что Россия якобы имеет на него компромат.
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