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Чалый рассказал о подробностях визита Порошенко в США http://www.segodnya.ua/img/article/7904/12_main.1484963533.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/12_tn.1484963533.jpg Политика Визит в США президента Украины планируется в феврале месяце

Чалый рассказал о подробностях визита Порошенко в США

Сегодня, 08:30

Визит в США президента Украины планируется в феврале месяце

Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua
Валерий Чалый. Фото: president.gov.ua

Визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля, прежде всего для участия в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, – передает Укринформ.

Одновременно прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне, сообщил украинским журналистам в пятницу посол Украины в США Валерий Чалый.

"Визит в США президента Украины планируется в феврале месяце. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может произойти участие Президента, потому что этот формат как раз предполагает такое участие", – проинформировал дипломат.

Он отметил, что параллельно прорабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. "Каким образом все получится, во время нынешнего визита или позже – еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", – отметил посол.

На просьбу уточнить подробнее о подготовке визита президента, Чалый отметил: "Моя задача как посла – выполнять планы, которые выстраивает политическое руководство". Вместе с тем, он отметил, что визит планируется на "двадцатые числа" февраля месяца.
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