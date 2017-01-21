Чалый рассказал о подробностях визита Порошенко в США

Визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля, прежде всего для участия в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, – передает Укринформ.

Одновременно прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне, сообщил украинским журналистам в пятницу посол Украины в США Валерий Чалый.

"Визит в США президента Украины планируется в феврале месяце. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может произойти участие Президента, потому что этот формат как раз предполагает такое участие", – проинформировал дипломат.

Он отметил, что параллельно прорабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. "Каким образом все получится, во время нынешнего визита или позже – еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", – отметил посол.

На просьбу уточнить подробнее о подготовке визита президента, Чалый отметил: "Моя задача как посла – выполнять планы, которые выстраивает политическое руководство". Вместе с тем, он отметил, что визит планируется на "двадцатые числа" февраля месяца.