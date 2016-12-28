Часть пропаганды: Минюст отреагировал на признание Революции достоинства "госпереворотом" в России
Кремль пытается продолжить агрессивную политику, считает замминистра Севостьянова
Признание московским судом Революции достоинства государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова в эфире "5 канала".
"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий ни даже здесь на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику", – отметила она.
На вопрос, есть ли перспектива процесса в международных судебных институтах, Севостьянова ответила: "Говорить о внутренних вопросах Украины, а именно Революции Достоинства и предоставлении ей оценки, в каких-то международных судах на сегодняшний день нет никаких оснований и никакой такой юрисдикции".
Напомним, суд Москвы признал Революцию достоинства в Украине "государственным переворотом". Судья Анна Шипикова допросила сбежавших в РФ бывших чиновников Украины, которые руководили администрацией Януковича, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все они заявили, что расценивают Евромайдан как "государственный переворот".
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