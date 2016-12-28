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Часть пропаганды: Минюст отреагировал на признание Революции достоинства "госпереворотом" в России http://www.segodnya.ua/img/article/7837/87_main.1482907329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/87_tn.1482907329.jpg Политика Кремль пытается продолжить агрессивную политику, считает замминистра Севостьянова

Часть пропаганды: Минюст отреагировал на признание Революции достоинства "госпереворотом" в России

Сегодня, 08:41

Кремль пытается продолжить агрессивную политику, считает замминистра Севостьянова

Наталья Севостьянова. Фото: kmu.gov.ua
Наталья Севостьянова. Фото: kmu.gov.ua

Признание московским судом Революции достоинства государственным переворотом не несет никаких юридических последствий для Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова в эфире "5 канала".

"Для нас все очень просто в этом вопросе. Один из предателей Украины, из бывших народных депутатов подал этот иск в стране, которая не имеет юрисдикции по этому вопросу. Карманный суд Путина рассмотрел этот вопрос и вынес это решение, которое ему было указано вынести, а для нас оно не имеет никаких правовых последствий ни даже здесь на что реагировать. Это один из актов российской пропаганды, который пытается просто под вывеской суда продолжить свою агрессивную политику", – отметила она.

На вопрос, есть ли перспектива процесса в международных судебных институтах, Севостьянова ответила: "Говорить о внутренних вопросах Украины, а именно Революции Достоинства и предоставлении ей оценки, в каких-то международных судах на сегодняшний день нет никаких оснований и никакой такой юрисдикции".

Напомним, суд Москвы признал Революцию достоинства в Украине "государственным переворотом". Судья Анна Шипикова допросила сбежавших в РФ бывших чиновников Украины, которые руководили администрацией Януковича, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все они заявили, что расценивают Евромайдан как "государственный переворот".
суд, революция, минюст, евромайдан, Севостьянова, революция достоинства

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